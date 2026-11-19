EL BANANERO EN EL GTA VI, DE URUGUAY AL MUNDO CARAJO https://t.co/fPx2KiGFEy — Kroko bolso (@KrokoBolso) November 19, 2026

Sin embargo, la posibilidad alcanzó rápidamente una enorme repercusión entre los fanáticos, que destacaron el particular sentido del humor del estudio y su costumbre de incluir referencias, parodias y guiños a la cultura popular dentro de sus mundos virtuales.

Quién es El Bananero, el youtuber que todos relacionan con GTA 6

Detrás del nombre de El Bananero está Adrián Nario, un creador de contenido uruguayo que se convirtió en uno de los pioneros del humor viral en YouTube en español.

Con sus parodias, videos irreverentes y personajes propios, construyó una comunidad de seguidores en distintos países de Latinoamérica. En Argentina, especialmente, sus frases y producciones alcanzaron una popularidad enorme y se instalaron como parte de la cultura de internet.

Su trayectoria comenzó cuando las plataformas digitales todavía no tenían el alcance masivo que tienen en la actualidad. Con un estilo provocador y sin filtros, logró diferenciarse y mantener una audiencia fiel durante años.

Desde hace tiempo vive en Miami, Estados Unidos, donde su casa también se convirtió en un punto de interés para sus seguidores. La ubicación de la propiedad llegó a aparecer señalada en Google Maps y, con el paso del tiempo, algunos fanáticos comenzaron a acercarse para saludarlo, pedirle fotografías o dejarle regalos.

El propio humorista contó que recibe visitantes con frecuencia y que incluso tuvo que implementar medidas para controlar quién se acerca a su vivienda.

Mientras tanto, la supuesta referencia en GTA 6 sigue alimentando las teorías de los jugadores. La pregunta que quedó instalada es si se trata de una simple coincidencia o de un homenaje escondido de Rockstar a uno de los personajes más reconocidos de internet en Latinoamérica.