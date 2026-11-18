Noelia Torres tenía 34 años y trabajaba como radióloga. (Foto: archivo)

Cómo fue el femicidio de Noelia Torres en su departamento

El crimen ocurrió el sábado 8 de marzo de 2025, en un edificio ubicado sobre la calle Adolfo Alsina al 1000, a pocos metros del Boulevard Tomás Espora, en Burzaco, partido de Almirante Brown. Noelia Torres tenía 34 años y trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde.

Ese día tenía previsto salir a comprar un regalo para el baby shower de una de sus amigas, pero nunca llegó a concretar sus planes. Con el paso de las horas, sus amigas comenzaron a preocuparse porque no respondía los mensajes ni las llamadas telefónicas y ante la falta de noticias, decidieron comunicarse con el 911 para pedir que la Policía verificara qué había ocurrido.

Cuando los efectivos llegaron al edificio, advirtieron que las llaves estaban colocadas del lado de adentro de la puerta del departamento, por lo que, frente a esa situación, tuvieron que forzar el ingreso. Una vez dentro de la vivienda, encontraron el cuerpo de Noelia con múltiples heridas de arma blanca.

La víctima presentaba lesiones en el rostro, las manos y la pierna izquierda, compatibles con el violento ataque que terminó con su vida. La investigación se concentró en César Ezequiel Florentín, quien vivía en el departamento de al lado y tenía 20 años al momento del crimen.

Cuando fue detenido, el sospechoso presentaba una lesión en el cuello y varios rasguños, circunstancias que fueron incorporadas a la investigación judicial.

Quién es César Ezequiel Florentín, el vecino condenado

Florentín tenía 20 años cuando fue detenido por el asesinato de Noelia Torres. Vivía en el mismo edificio que la víctima, en una unidad ubicada junto a su departamento.

Durante el juicio, la acusación sostuvo que el joven ingresó a la vivienda, intentó abusar sexualmente de la radióloga y la atacó con un arma blanca mientras dormía. El fiscal Sebastián Grys consideró que el crimen reunía los agravantes de violencia de género, ensañamiento y alevosía, por lo que solicitó una condena a prisión perpetua.

La defensa, en cambio, cuestionó la acusación y pidió que Florentín fuera absuelto. Como alternativa, planteó que se lo condenara por homicidio simple, una figura que contempla una pena menor, sin embargo, el Tribunal en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora respaldó la acusación fiscal y resolvió imponerle la pena máxima prevista por la legislación argentina.

La mujer fue asesinada en marzo de 2025.

El reclamo de justicia de la familia y las amigas de Noelia Torres

El juicio comenzó el jueves anterior al veredicto y estuvo acompañado por familiares, amigas y personas cercanas a Noelia, quienes siguieron las audiencias y exigieron una condena ejemplar. Antes de conocerse la sentencia, sus seres queridos convocaron a una concentración frente a los tribunales de Lomas de Zamora, ubicados en Larroque 2300, para acompañar la lectura del fallo.

Durante el proceso, las amigas de la víctima cuestionaron la estrategia de la defensa, al considerar que buscaba minimizar la violencia del ataque. “Durante horas escuchamos pruebas y testimonios sobre lo que le hicieron ese día. Y tuvimos que escuchar cómo se defendía a un femicida y se minimizaba el horror que vivió Noelia”, expresaron.

El detenido tiene 20 años y era vecino de la víctima (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

El caso generó una profunda conmoción entre sus allegados, especialmente porque el asesinato ocurrió el 8 de marzo, una fecha en la que miles de mujeres se movilizan para reclamar igualdad de derechos y el fin de la violencia de género.

Como parte de los homenajes para mantener viva su memoria, las amigas de Noelia realizaron un mural de cerámica en el Colegio Nacional de Adrogué. Con la condena a prisión perpetua, la familia y las personas cercanas a la radióloga obtuvieron una respuesta judicial después de meses de reclamos por el femicidio.