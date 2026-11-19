Los pisos claros, en cambio, favorecen una sensación de mayor amplitud y luminosidad.

Cómo influye el color del piso en la iluminación de una habitación

La iluminación de una habitación no depende únicamente de la luz natural que ingresa por las ventanas. El arquitecto señala que también es importante cómo se refleja sobre las distintas superficies, como el cielo raso, las paredes y el suelo.

En ese sentido, los pisos claros ayudan a reflejar y distribuir mejor la luz dentro del ambiente, mientras que los oscuros no producen el mismo efecto.

Qué color de piso conviene para ambientes grandes y pequeños

A partir de estas características, Marcelo Seia recomienda tener en cuenta las dimensiones de cada habitación antes de definir el color del revestimiento.

Su criterio es utilizar pisos oscuros en ambientes grandes, donde su presencia visual puede integrarse mejor, y reservar los pisos claros para espacios pequeños, en los que ayudan a generar una mayor sensación de amplitud.