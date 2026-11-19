La película será realizada por Moonlyon, la compañía de la intérprete, que acompañó el desarrollo del proyecto durante más de dos años. Ese tiempo de preparación refleja la importancia que la actriz le atribuyó a la historia antes de que comenzaran las filmaciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la presentación fue la trama elegida para el largometraje. Netflix adelantó una sinopsis breve, pero suficiente para conocer el conflicto central que atravesará el personaje interpretado por Penélope Cruz.

En Patricia, la actriz dará vida a una mujer que consiguió salir de una relación de 12 años de maltrato. Sin embargo, abandonar ese vínculo no significará que todos sus problemas hayan terminado.

La protagonista deberá enfrentarse a otro escenario complicado: un proceso judicial en el que temerá por el bienestar de sus hijos.

Juan Diego Botto vuelve a trabajar con la actriz después de En los márgenes

La dirección de Patricia estará a cargo de Juan Diego Botto, quien también escribió el guion. El realizador volverá a trabajar con Penélope Cruz después de la experiencia compartida en En los márgenes, su debut como director de cine.

Aquella colaboración marcó el comienzo de una relación profesional que ahora tendrá una nueva oportunidad en un proyecto de características diferentes. En esta ocasión, Botto asumirá nuevamente la responsabilidad de conducir una historia en la que los personajes y sus conflictos ocuparán un lugar central.

Sin embargo, uno de los aspectos más significativos del proyecto estuvo relacionado con el trabajo previo que realizó para construir el relato.

Botto explicó que el proceso de escritura e investigación incluyó horas de entrevistas con mujeres que compartieron sus propias experiencias. Según señaló, esas conversaciones permitieron conocer historias personales que contribuyeron al desarrollo del guion.

El elenco que acompañará a Penélope Cruz en la película de Netflix

La producción también reunió a un elenco integrado por actores con diferentes trayectorias en el cine y la televisión.

Entre los nombres confirmados aparecen Goya Toledo, Rafa Castejón, Pilar Gómez, Dylan Radley y Ramón Barea. Cada uno formará parte de una película cuyo argumento tendrá como centro la experiencia de Patricia y el conflicto judicial que deberá atravesar.