Quiénes son los otros famosos que se atendieron con Aníbal Lotocki y sus vidas están en peligro

image.png

Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi, Fran Mariano, Virginia Gallardo y su expareja, Pamela Sosa son algunas de las víctima de Lotocki que se quejan de dolores en sus cuerpos por lo que les inyectó.

Gabriela Trechi, por ejemplo, se enteró al salir de la sala de cirugía que la había sometido a un tratamiento que ella nunca había solicitado: "Lo que tengo ahora en las piernas es el material que me colocó, yo no se lo pedí. Fui por los hilos tensores y salí rellena como un pollo. A las dos horas estaba descompuesta y me mandaron a mi casa con vómitos y él nunca se acercó. Hizo abandono de persona", contó en una entrevista.

image.png

Fran Mariano, el ex participante de Cuestión de peso, fue internado en junio de este año por una infección, productor de las tres operaciones realizadas por Lotocki en su cara: “Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma. No puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, explicó.

image.png

Pamela Sosa, la ex vedette y ex esposa de Lotocki por ocho años, también lo denunció: "Con los estudios me di cuenta de que lo que tenía adentro no es ni siquiera el metacrilato, sino un polímero mezclado con un aceite. A mí me encontraron aceite, silicona en realidad”, apuntó Sosa que hoy sufre diabetes y tiene silicona desparramada en sus piernas.

“Yo me opero y a los cinco meses me desgarro, a un nivel que no podía levantar la pierna a noventa grados”, dijo.

image.png

Virginia Gallardo también es de la partida: se operó con Lotocki cuando tenía 21 años y lo hizo por un canje. Hoy sufre de dolores y no sabe dónde puede terminar todos sus síntomas.

Mariano Caprarola, que falleció ayer, fue por un implante de glúteos, y la reacción de su cuerpo al producto fue la misma que la de Silvina Luna; le generó una calcemia y problemas en sus riñones.

“Me inyectó muerte", dijo el diseñador sobre el cirujano.