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UNA DAMNIFICADA MÁS

Otro escándalo para Lotocki: Oriana Junco denunció las graves consecuencias de sus operaciones

A más de dos años y medio de su detención, a Aníbal Lotocki le siguen lloviendo denuncias por mala praxis. Ahora fue Oriana Junco quien lo denunció y reveló las peligrosas consecuencias de haber pasado por el bisturí del polémico cirujano.

10 jun 2026, 13:07
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Otro escándalo para Lotocki: Oriana Junco denunció las graves consecuencias de sus operaciones
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Otro escándalo para Lotocki: Oriana Junco denunció las graves consecuencias de sus operaciones

Si bien fue Silvina Luna una de las primeras figuras del espectáculo en denunciar a Aníbal Lotcoki, allá por 2014, tras haber comenzado a sufrir graves problemas de salud a raíz de una cirugía estética de glúteos realizada en 2010, lo cierto es que el número de famosos y desconocidos que operó es enorme. Y una gran cantidad de ellos sufrieron consecuencias negativas en su cuerpo, producto de esas intervenciones, hasta el caso extremo de la ex Gran Hermano que terminó muriendo.

Tras varios años de procesos judiciales, la Justicia obtuvo las pruebas suficientes para detenerlo en octubre de 2023, y desde entonces se encuentra en el Penal de Ezeiza cumpliendo prisión preventiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Y además, la justicia confirmó una condena en su contra de 8 años de prisión por los delitos de lesiones graves y estafa.

En este contexto, este miércoles Mauro Szeta presentó el testimonio de Oriana Junco en La mañana de Lape (América TV), quien sumó una nueva denuncia a la larga lista que tiene Lotocki en su contra.

"Vuelve el caso Aníbal Lotocki, vuelven las denuncias, mirá lo que pasaba hace horas nada más. Oriana Junco, después de 14 años se decide a denunciarlo judicialmente Aníbal Lotockii, y cuenta que las intervenciones que le hizo le dejaron granulomas", anunció Szeta para presentar la entrevista que él mismo le hizo en el programa que tiene en el canal de streaming Blender.

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Cuáles fueron las consecuencias en el cuerpo de Oriana Junto tras operarse con Aníbal Lotocki

Fue allí que se le pudo ver a Oriana contando que Aníbal Lotocki la operó toda. "Me hizo mujer directamente hace 15 años. Yo pasé de un hombre total, cuerpo de hombre, todo, y él me fue tallando. Yo lo cuento siempre, me talló toda la espalda, me hizo la coleta de sirena. Talló, tenés que convertir un hombre en una mujer", comenzó relatando la mediática.

Al tiempo que sobre cómo llegó al controvertido médico, Junco confesó no recordar ese punto pero aseguró que al momento de la primera intervención ya se conocían. "Él iba con una valijita por domicilios operando, hacía operaciones en domicilio", recordó.

Así, ante la consulta de si en ese momento Lototocki ya estaba denunciado o hasta ahí no había ruido con él, Oriana fue sincera sobre por qué confió en sus manos: "No había ruido pero había un runrún, rumores de cosas que había hecho todo mal en Chile, en Uruguay. Pero cuando querés ser de una manera y querés mirarte al espejo y que el espejo te devuelva la figura que querés, es eso o la muerte. Entonces yo estaba totalmente decidida".

Oriana Junco denunció a Aníbal Lotocki - captura La mañana de Lape

Pero claro que ella no fue la excepción y, al igual que Silvina Luna o Gabriela Trenchi, al cabo de un tiempo tras las operaciones estéticas que le practicó a Oriana Junco también le salieron los ya tristemente célebres "granulomas". "Me salieron granulomas en la cola y en las piernas", señaló la ex RR PP y explicó qué son. "Es material que puso, que se encapsulan y se hacen unas bolitas. En la boca me los saqué, me abrí toda en Europa", recordó. Así como también se lamentó que ningún otro cirujano se anima a quitarle los muchos que se le hicieron en los glúteos.

Tras compartir el testimonio de Oriana Junco, Mauro Szeta analizó preocupado: "Se repite lo mismo que está contando Oriana: que se operan con él, que le salen granulomas y que después nadie quiere enfrentar el riesgo de volverlas a operar para sacarle los granulomas porque hay riesgo"; al tiempo que concluyó informando que "en breve va a ir Aníbal Lotocki a juicio por una muerte de un paciente en una clínica en Belgrano, una intervención que derivó en la muerte de un paciente de apellido Zarate". Pero a juzgar por los hechos, con el pasar de los meses siguen apareciendo nuevos damnificados del controvertido médico.

     

 

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