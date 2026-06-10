Otro escándalo para Lotocki: Oriana Junco denunció las graves consecuencias de sus operaciones

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Cuáles fueron las consecuencias en el cuerpo de Oriana Junto tras operarse con Aníbal Lotocki

Fue allí que se le pudo ver a Oriana contando que Aníbal Lotocki la operó toda. "Me hizo mujer directamente hace 15 años. Yo pasé de un hombre total, cuerpo de hombre, todo, y él me fue tallando. Yo lo cuento siempre, me talló toda la espalda, me hizo la coleta de sirena. Talló, tenés que convertir un hombre en una mujer", comenzó relatando la mediática.

Al tiempo que sobre cómo llegó al controvertido médico, Junco confesó no recordar ese punto pero aseguró que al momento de la primera intervención ya se conocían. "Él iba con una valijita por domicilios operando, hacía operaciones en domicilio", recordó.

Así, ante la consulta de si en ese momento Lototocki ya estaba denunciado o hasta ahí no había ruido con él, Oriana fue sincera sobre por qué confió en sus manos: "No había ruido pero había un runrún, rumores de cosas que había hecho todo mal en Chile, en Uruguay. Pero cuando querés ser de una manera y querés mirarte al espejo y que el espejo te devuelva la figura que querés, es eso o la muerte. Entonces yo estaba totalmente decidida".

Oriana Junco denunció a Aníbal Lotocki - captura La mañana de Lape

Pero claro que ella no fue la excepción y, al igual que Silvina Luna o Gabriela Trenchi, al cabo de un tiempo tras las operaciones estéticas que le practicó a Oriana Junco también le salieron los ya tristemente célebres "granulomas". "Me salieron granulomas en la cola y en las piernas", señaló la ex RR PP y explicó qué son. "Es material que puso, que se encapsulan y se hacen unas bolitas. En la boca me los saqué, me abrí toda en Europa", recordó. Así como también se lamentó que ningún otro cirujano se anima a quitarle los muchos que se le hicieron en los glúteos.

Tras compartir el testimonio de Oriana Junco, Mauro Szeta analizó preocupado: "Se repite lo mismo que está contando Oriana: que se operan con él, que le salen granulomas y que después nadie quiere enfrentar el riesgo de volverlas a operar para sacarle los granulomas porque hay riesgo"; al tiempo que concluyó informando que "en breve va a ir Aníbal Lotocki a juicio por una muerte de un paciente en una clínica en Belgrano, una intervención que derivó en la muerte de un paciente de apellido Zarate". Pero a juzgar por los hechos, con el pasar de los meses siguen apareciendo nuevos damnificados del controvertido médico.