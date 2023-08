Se filtró el insólito motivo por el que Mariano Caprarola no denunció a Aníbal Lotocki

De Brito compartió un revelador audio del especialista en moda en el que le explicó por qué no denunció a Lotocki en la Justicia.

“Yo me operé, me salvé la vida y no le hice ninguna demanda porque la verdad es un siniestro, es un hijo de p...”, dijo Caprarola.

“Sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja el hacer la demanda... ¿qué me iba a pagar? ¿qué iba a hacer? La verdad, yo lo único que quiero es que vaya preso”, indicó y sumó: “Con (Fernando) Burlando (su abogado) decidimos no hacer nada, y sí cuando me llamen, hablar públicamente, pero de hacerle, no le hicimos nada y decidimos como ‘quemarlo’ en todos lados”.

Embed

El devastador mensaje que le mandó Mariano Caprarola a Silvina Luna antes de morir

La muerte de Mariano Caprarola, a los 49 años, sorprendió a todos. Como su amiga Silvina Luna, el diseñador de moda fue víctima de la mala praxis de Aníbal Lotocki y las consecuencias de su intervención le costaron la vida a temprana edad.

Silvina Luna esta luchando por su vida en el Hospital Italiano desde fines de junio, en este tiempo varios de sus amigos pidieron por su salud en las redes sociales, y el mensaje de Mariano Caprarola fue devastador.

A través de su cuenta de Instagram, el integrante del panel de La Jaula de la Moda escribió: “A tu lado, amada amiga, sé tu verdad. Hoy pido por tu mejoría y reírnos juntos otra vez. Siempre fuiste verdadera en tu forma de vivir y actuar”.

El diseñador de moda se había operado los glúteos en manos del polémico cirujano plástico. Con el pasar de los años, esto dio a lugar a una insuficiencia renal y otras infecciones que cambiaron su estilo de vida.