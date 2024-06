Quisieron apuñalar a Lisandro de Gran Hermano

Contó que se sintió muy observado y que había gente con buena onda y muchos que no “los inadaptados, los más picantes”, señaló.

“En un momento hubo un cruce con unos pibes que estaban ahí, uno me mostró un cuchillo y me pegué un cagazo. Yo no tengo problema, pero ¿mira si tengo que reaccionar? Si reacciono es ´Licha de GH reaccionó y se peleó con un pibe. Tenía todas las de perder”, explicó.

“El ataque (de pánico) no fue solo por eso en particular, sino por no tener tiempo para hacer mis cosas, yo no sabía decirle que no a algo, me invitaban y decía que si. Dije voy a empezar a cuidarme a mí”, indicó.