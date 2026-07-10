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Reapareció Juan Sánchez, a 10 años de que se volviera viral por el meme "me gusta el arte"

Fue el meme más famoso de Argentina, desapareció por el acoso y ahora reapareció de la forma menos pensada: Mirá cómo está Juan Sánchez.

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Reapareció Juan Sánchez, a 10 años de que se volviera viral por el meme me gusta el arte

Durante años, millones de argentinos recordaron una frase que se convirtió en uno de los memes más populares de internet: "Me gusta el arte". Detrás de esas cuatro palabras estaba Juan Sánchez, un niño de apenas 10 años que jamás imaginó que una entrevista televisiva cambiaría su vida para siempre.

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Más de una década después de aquel fenómeno viral, Juan reapareció públicamente en un emotivo encuentro con el historietista Ricardo Siri (Liniers), el artista al que admiraba cuando era chico.

El reencuentro ocurrió en Bahía Blanca y fue el propio Liniers quien compartió el momento en sus redes sociales. "Qué lindo encontrarnos anoche en Bahía Blanca con Juan Sánchez. Me puso en el mapa cuando tenía 11 años diciendo que le gustaba mi trabajo. Ayer me mostró sus dibujos y diseños. ¡Me gusta, Juan Sánchez!", escribió el creador de Macanudo, junto a una imagen que rápidamente despertó la nostalgia de miles de usuarios.

La publicación reveló además que aquel niño que se hizo famoso por una frase hoy continúa vinculado al mundo del dibujo y el arte, justamente la pasión que expresó frente a una cámara cuando era apenas un chico.

Sin embargo, la historia detrás del meme estuvo lejos de ser divertida para Juan y su familia. Lo que comenzó como un video simpático se transformó rápidamente en una ola de burlas que se multiplicó en internet. Su frase fue imitada, parodiada y reutilizada durante años en programas de televisión, redes sociales y todo tipo de contenidos, incluso algunos destinados al público adulto.

La viralidad terminó convirtiéndose en un problema de acoso que afectó la vida cotidiana del niño. Su mamá fue quien tomó la decisión de intervenir para intentar frenar la difusión del material. "Soy la mamá de Juan Sánchez, el niño acosado por las redes", expresó en distintas entrevistas mientras buscaba proteger a su hijo del hostigamiento constante.

Incluso llegó a realizar presentaciones judiciales para intentar que el contenido dejara de circular, pero la respuesta fue desalentadora. "Fui al juzgado y me dijeron que no era delito", recordó sobre una lucha que se extendió durante años.

El caso de Juan Sánchez volvió a poner sobre la mesa una discusión que sigue vigente: qué sucede cuando una persona, y especialmente un niño, se convierte en un fenómeno viral sin haber elegido esa exposición.

Detrás de una frase repetida millones de veces pueden existir consecuencias emocionales difíciles de dimensionar. El paso del tiempo demostró que aquel meme escondía una historia muy distinta a la que muchos imaginaban.

Hoy, más de diez años después, Juan reapareció lejos de las burlas y mostrando que nunca abandonó aquello que lo hizo famoso: su amor por el arte.

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