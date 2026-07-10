Reapareció Juan Sánchez, a 10 años de que se volviera viral por el meme "me gusta el arte"

Sin embargo, la historia detrás del meme estuvo lejos de ser divertida para Juan y su familia. Lo que comenzó como un video simpático se transformó rápidamente en una ola de burlas que se multiplicó en internet. Su frase fue imitada, parodiada y reutilizada durante años en programas de televisión, redes sociales y todo tipo de contenidos, incluso algunos destinados al público adulto.

La viralidad terminó convirtiéndose en un problema de acoso que afectó la vida cotidiana del niño. Su mamá fue quien tomó la decisión de intervenir para intentar frenar la difusión del material. "Soy la mamá de Juan Sánchez, el niño acosado por las redes", expresó en distintas entrevistas mientras buscaba proteger a su hijo del hostigamiento constante.

Incluso llegó a realizar presentaciones judiciales para intentar que el contenido dejara de circular, pero la respuesta fue desalentadora. "Fui al juzgado y me dijeron que no era delito", recordó sobre una lucha que se extendió durante años.

El caso de Juan Sánchez volvió a poner sobre la mesa una discusión que sigue vigente: qué sucede cuando una persona, y especialmente un niño, se convierte en un fenómeno viral sin haber elegido esa exposición.

Detrás de una frase repetida millones de veces pueden existir consecuencias emocionales difíciles de dimensionar. El paso del tiempo demostró que aquel meme escondía una historia muy distinta a la que muchos imaginaban.

Hoy, más de diez años después, Juan reapareció lejos de las burlas y mostrando que nunca abandonó aquello que lo hizo famoso: su amor por el arte.