Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie argentina más vista y tiene 6 episodios

El papel de Ricardo Darín y el peso de su presencia

La participación de Ricardo Darín en El Eternauta no pasó desapercibida. El actor encarnó a un personaje atravesado por el desconcierto, la responsabilidad colectiva y la necesidad de tomar decisiones extremas en escenarios imprevisibles. Su interpretación se apoyó en silencios, miradas y gestos mínimos que reforzaron la credibilidad del relato.

El Eternauta Netflix.jpg

Críticos y espectadores coincidieron en un punto. Darín sostuvo el pulso emocional de la serie y funcionó como ancla para el resto del elenco. Su figura aportó confianza a una historia ambiciosa y facilitó la conexión con públicos que, quizás, no estaban habituados al género.

El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

El Eternauta Serie 2.jpg

El estreno de la serie que cambió todo en Netflix

El lanzamiento se produjo en abril del 2025. Durante los primeros días, la serie escaló posiciones en el ranking local de Netflix. En menos de una semana, ingresó al Top 10 global de producciones en habla no inglesa.

Ese rendimiento la ubicó entre las producciones latinoamericanas más vistas del año. La reacción internacional sorprendió incluso a los responsables del proyecto.

El Eternauta 2

¿Cuántas temporadas tendrá en El Eternauta?

Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.

“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.

“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.

Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.