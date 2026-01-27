Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie argentina más vista y tiene 6 episodios
Netflix tiene la mejor serie argentina de los últimos años y está protagonizada por Ricardo Darín. Con apenas seis capítulos, es ideal para maratonear.
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie argentina más vista y tiene 6 episodios. (Foto: Archivo)
Ricardo Darín irrumpió en la conversación digital de Netflix y alteró los hábitos de consumo de miles de usuarios con una serie argentina que escaló posiciones en tiempo récord. Desde su estreno, la plataforma registró un salto abrupto en visualizaciones y menciones. Lo que ocurrió después reconfiguró el mapa del streaming argentino.
Desde ese momento, la presencia de Darín en el catálogo activó un efecto dominó. Las búsquedas crecieron, los rankings se movieron y las recomendaciones comenzaron a multiplicarse. La audiencia reaccionó con rapidez, impulsada por una mezcla de curiosidad, prestigio artístico y una historia que conectó con fibras profundas del imaginario colectivo.
El relato de El Eternauta se apoyó en una obra fundamental de la cultura argentina. La adaptación tomó como punto de partida una historieta clásica de ciencia ficción, respetada durante décadas por lectores de distintas generaciones. La serie trasladó ese universo a un formato contemporáneo, sin perder la esencia que la convirtió en un símbolo.
De qué trata El Eternauta en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Después de una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir a una amenaza de otro planeta".
El papel de Ricardo Darín y el peso de su presencia
La participación de Ricardo Darín en El Eternauta no pasó desapercibida. El actor encarnó a un personaje atravesado por el desconcierto, la responsabilidad colectiva y la necesidad de tomar decisiones extremas en escenarios imprevisibles. Su interpretación se apoyó en silencios, miradas y gestos mínimos que reforzaron la credibilidad del relato.
Críticos y espectadores coincidieron en un punto. Darín sostuvo el pulso emocional de la serie y funcionó como ancla para el resto del elenco. Su figura aportó confianza a una historia ambiciosa y facilitó la conexión con públicos que, quizás, no estaban habituados al género.
El elenco de El Eternauta con Ricardo Darín
Ricardo Darín
Carla Peterson
César Troncoso
Andrea Pietra
Ariel Staltari
Marcelo Subiotto
Claudio Martínez Bel
Orianna Cárdenas
Mora Fisz
El estreno de la serie que cambió todo en Netflix
El lanzamiento se produjo en abril del 2025. Durante los primeros días, la serie escaló posiciones en el ranking local de Netflix. En menos de una semana, ingresó al Top 10 global de producciones en habla no inglesa.
Ese rendimiento la ubicó entre las producciones latinoamericanas más vistas del año. La reacción internacional sorprendió incluso a los responsables del proyecto.
¿Cuántas temporadas tendrá en El Eternauta?
Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.
“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.
Embed
“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor deOtro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.
Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.