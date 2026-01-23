Ricardo Darín brilla en Netflix con una aclamada película argentina y es un fenómeno mundial

La película se centró en Héctor Sosa, un abogado que quedó atrapado en los márgenes del sistema judicial. Interpretado por Darín, el personaje se reinventó como carancho, un término popular que define a quienes se aprovechan de las víctimas de accidentes de tránsito para iniciar demandas rápidas y, muchas veces, fraudulentas.

La rutina de Sosa se alteró cuando conoció a Luján, una joven médica que trabajó en un hospital público del conurbano bonaerense. Martina Gusmán interpretó al personaje con una intensidad que se volvió central para el tono de la película.

Pablo Trapero eligió filmar la noche, los hospitales colapsados, las calles mal iluminadas y los espacios donde la ley se volvió difusa. El conurbano bonaerense apareció como un territorio hostil, pero reconocible.

El elenco de "Carancho" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Uno de los grandes aciertos del filme fue su elenco. Ricardo Darín construyó un personaje contenido, lejos de la grandilocuencia. Su Sosa resultó creíble, cansado, contradictorio. Cada decisión pareció pesarle.

Martina Gusmán aportó un contrapunto clave. Su Luján combinó fortaleza profesional y vulnerabilidad personal, sin caer en estereotipos. La química entre ambos sostuvo el pulso dramático.

"Carancho": reconocimiento internacional y premios

El impacto de Carancho trascendió las fronteras. Fue seleccionada para representar a la Argentina en los premios Oscar 2011 como Mejor Película Extranjera, un respaldo institucional que confirmó su relevancia.

Además, participó en el Festival de Cannes dentro de la sección Un Certain Regard, donde recibió elogios de la crítica internacional. Su recorrido incluyó festivales como San Sebastián y La Habana.

A nivel local, obtuvo premios otorgados por el INCAA y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, consolidando su lugar dentro del cine nacional contemporáneo.

El sello de Pablo Trapero en sus películas

Pablo Trapero reafirmó con esta película una forma de narrar. El director apostó por historias ancladas en lo real, con personajes complejos y contextos sociales reconocibles.

Pablo Trapero

El guion, escrito junto a Santiago Mitre, Alejandro Fadel y Martín Mauregui, evitó explicaciones innecesarias. Confió en la inteligencia del espectador. Esa confianza se tradujo en una obra que no envejeció. Al contrario. Ganó capas de sentido con el tiempo.

Por qué "Carancho" sigue siendo la película más recomendada

Quienes recomiendan hoy la película suelen coincidir en varios puntos. La actuación de Darín, el realismo del retrato social, la tensión constante y la ausencia de finales complacientes.

Ricardo Darín en Netflix se transformó en una combinación irresistible para quienes buscan cine argentino de alto impacto, sin excesos ni concesiones.

La película no ofreció respuestas fáciles. Tampoco prometió redención absoluta. Mostró un sistema que empuja y personajes que intentan sobrevivir dentro de él.

Mirá el tráiler de "Carancho"