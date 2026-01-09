"Me sacaron tarjeta roja": Ricardo Darín confesó el motivo que enfureció a Florencia Bas y le trajo problemas

Ricardo Darín pasó un 2025 soñado a nivel laboral y personal con un éxito arrollador de la serie El Eternauta y también con la feliz noticia a nivel familiar del primer hijo que esperan el Chino Darín y Úrsula Corberó.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras un 2025 a puro éxito en lo laboral, Ricardo Darín contó detalles del percance que pasó con su esposa Florencia Bas por un motivo especial.
Ricardo Darín pasó un 2025 soñado a nivel laboral y personal con un éxito arrollador de la serie El Eternauta y también con la feliz noticia a nivel familiar del primer hijo que esperan el Chino Darín y Úrsula Corberó.
En ese contexto, el destacado actor confesó por qué su esposa Florencia Bas le sacó "tarjeta roja" al conversar en absoluta reserva una importante novedad familiar.
“Fue un año muy potente en todo sentido. En la parte profesional todo es bienvenido, esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero también murió mi hermana (Alejandra Darín) en enero del año pasado, entonces todavía estoy en ese sube y baja emocional, donde si me apurás un poco, te digo que lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar”, confesó el artista en una entrevista con El País de Uruguay.
Y comentó sobre la alegría que invade a la familia a la espera de la llegada de su nieto: “La vida es maravillosa en algunos sentidos y esta noticia de que vamos a ser abuelos, de alguna manera, viene a levantarnos un poco el ánimo. Y son de las pocas cosas extraordinarias que tiene la vida: te compensa, casi sin esperarlo, a pesar de que nadie reemplaza a nadie. Fue un año muy intenso”, reflexionó.
En ese contexto, contó los detalles del enojo de Florencia Bas con él, ya que el Chino Darín le contó primero de la noticia del embarazo de la pareja y le pidió a Ricardo total reserva por un tiempo más y no hacerlo extensivo al resto de los integrantes de la familia, algo que cumplió al pie de la letra.
“Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice”, se sinceró Ricardo Darín.
Lo cierto es que esa discreción a pedido del Chino trajo sus consecuencias puertas adentro de su casa. Ante esto, el actor reconoció entre risas lo que ocurrió con Florencia Bas cuando se enteró que él sabía la feliz novedad desde antes.
“Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo, ‘¿cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?", explicó el artista con humor sobre esa charla con su mujer.
Y en cuanto a su nuevo rol como abuelo, Darín se mostró expectante: “La verdad es que no sé, es una página nueva, pero todos me dicen que es una de las cosas más espectaculares y espero que sea así”, concluyó.
El Eternatuta, la serie argentina de Netflix dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, se impuso en gran parte de las ternas de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025.
En total la ficción se llevó unas nueve estatuillas, que incluyeron las categorías Mejor Serie Drama, Guion, Dirección, Edición, Dirección de Fotografía, Diseño de Vestuario y Actor de Reparto.
El elenco de El Eternauta, sin la presencia de Darín, subió al escenario de la Usina del Arte de Buenos Aires para recibir el galardón de Oro y le dedicó el premio al público “hizo propia esta historia”, resaltaron los protagonistas.