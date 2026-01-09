"Me sacaron tarjeta roja": Ricardo Darín confesó el motivo que enfureció a Florencia Bas y le trajo problemas

En ese contexto, contó los detalles del enojo de Florencia Bas con él, ya que el Chino Darín le contó primero de la noticia del embarazo de la pareja y le pidió a Ricardo total reserva por un tiempo más y no hacerlo extensivo al resto de los integrantes de la familia, algo que cumplió al pie de la letra.

“Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice”, se sinceró Ricardo Darín.

Lo cierto es que esa discreción a pedido del Chino trajo sus consecuencias puertas adentro de su casa. Ante esto, el actor reconoció entre risas lo que ocurrió con Florencia Bas cuando se enteró que él sabía la feliz novedad desde antes.

“Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo, ‘¿cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?", explicó el artista con humor sobre esa charla con su mujer.

Y en cuanto a su nuevo rol como abuelo, Darín se mostró expectante: “La verdad es que no sé, es una página nueva, pero todos me dicen que es una de las cosas más espectaculares y espero que sea así”, concluyó.

El Eternauta arrasó en los Premios Martín Fierro 2025

El Eternatuta, la serie argentina de Netflix dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, se impuso en gran parte de las ternas de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025.

En total la ficción se llevó unas nueve estatuillas, que incluyeron las categorías Mejor Serie Drama, Guion, Dirección, Edición, Dirección de Fotografía, Diseño de Vestuario y Actor de Reparto.

El elenco de El Eternauta, sin la presencia de Darín, subió al escenario de la Usina del Arte de Buenos Aires para recibir el galardón de Oro y le dedicó el premio al público “hizo propia esta historia”, resaltaron los protagonistas.