El conmovedor mensaje de Nicolás Cabré por los 13 años de Rufina: “Es hermoso verte...”

En su publicación, el actor también aprovechó para agradecerle por los momentos que comparten y la incentivó a continuar avanzando detrás de sus deseos y proyectos: “Por eso te quiero agradecer, y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más”.
Finalmente, Nicolás Cabré cerró su dedicatoria con una contundente demostración de amor hacia su hija: “Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío. ¡Te amo, te amo, y te amoooo!”.
En tanto, su esposa Rocío Pardo también quiso homenajear a Rufina en una fecha tan significativa. La actriz, bailarina y productora teatral compartió un video que reunió diferentes momentos vividos junto a la adolescente y acompañó las imágenes con unas cálidas palabras: “Feliz cumpleaños, compañerita hermosa. La vida es más linda con vos. Te amo”.
A lo largo del tiempo, Rocío Pardo habló en distintas oportunidades sobre el excelente vínculo que construyó con Rufina, hija de Nicolás Cabré y la China Suárez. Asimismo, lo que llamó poderosamente la atención fue que curiosamente hasta el mediodía de este sábado, Eugenia no haya realizado ninguna publicación relacionada con el cumpleaños de su hija.
Qué había declarado Nicolás Cabre sobre lo duro de la distancia con su hija Rufina mientras vivía en Turquía
Nicolás Cabré atraviesa un presente personal muy especial. En una reciente entrevista con Luis Novaresio por A24, el actor habló de su vida junto a Rocío Pardo, de su historia familiar y, especialmente, de la decisión de su hija Rufina de haberse instalado en Turquía junto a su madre, la China Suárez, el año pasado.
Con total sinceridad, Cabré contó cómo fue acompañar a la adolescente en una decisión que implicó una importante distancia entre ambos. "Hace un año acompañé que se tenga que ir del país, creo que cada uno puede elegir lo que crea que sea mejor y no me queda otra que acompañar esas decisiones", expresó.
El actor dejó en claro que, aunque no fue sencillo, siempre priorizó la felicidad de su hija. "Cuando ella se aventuró a un nuevo mundo, un idioma desconocido... La prioridad es ella y si ella decidió querer vivir esa aventura no me queda otra que acompañarla".
En ese sentido, admitió que extraña compartir la cotidianidad con Rufina, pero eligió acompañar su proceso: "La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianidad pero ella estaba feliz".
Finalmente, Nicolás Cabré resumió su manera de vivir la paternidad con una contundente reflexión: "Nosotros no importamos, hablamos de Rufi y su bienestar. Es todo y es por lo que vivo".