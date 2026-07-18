El viaje de Wanda Nara que nadie esperaba en plena final del Mundial 2026: el verdadero motivo

“Wanda Nara viaja a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver Argentina vs. España en MetLife Stadium de Nueva Jersey. Luego regresa a Europa y sigue con sus vacaciones”, informó Naiara Vecchio, quien en los últimos tiempos se convirtió en una de las periodistas que maneja información de primera mano sobre la vida de la empresaria.

El viaje también podría propiciar un particular reencuentro. En el estadio estará Maxi López, ex pareja de Wanda Nara, quien se encuentra trabajando para Telefe durante la cobertura del Mundial. A diferencia del conflictivo vínculo que mantiene actualmente con Mauro Icardi, su otro ex, la mediática mantiene actualmente una excelente relación con el exfutbolista y padre de sus hijos varones... Aunque para ello debió pasar más de una década desde su escandalosa separación en 2013.

Por este motivo, todo indica que la presencia de ambos en el mismo escenario podría dar lugar a alguna imagen compartida. Mientras tanto, lo concreto es que Wanda Nara aprovechará su fugaz paso por Estados Unidos para cumplir con un importante compromiso comercial que le redituará varios millones y luego retomará sus días de descanso en Europa junto a Martín Migueles y sus hijos.

Por qué Wanda Nara sería la responsable de que Mauro Icardi no juege en River tras su salida del Galatasaray

Mientras Mauro Icardi continúa sin club luego de finalizar su vínculo con el Galatasaray de Turquía, en los últimos días comenzaron a circular diferentes versiones sobre su próximo destino. En DDM (América TV) señalaron que el delantero habría recibido propuestas de equipos de Arabia Saudita, México y Brasil. Además, también apareció el nombre de River Plate como una supuesta alternativa.

Sin embargo, Martín Candalaft desmintió rápidamente esa posibilidad y contradijo la información brindada por su compañero Guido Záffora. Según explicó, el club de Núñez no tendría interés en contratar al futbolista, principalmente por la exposición mediática vinculada a su vida personal y a los conflictos que lo relacionan con Wanda Nara y la China Suárez.

“No hay ninguna posibilidad de que vaya a River. ¿Se imaginan si Mauro estuviese jugando ahí? La semana pasada, ¿adónde hubiésemos mandado el móvil? ¿A dónde irían los programas de espectáculos? A River”, planteó.

Luego, fue contundente sobre la postura de la institución: “Lo que no quiere River es justamente eso. Por lo tanto, Mauro Icardi no tiene ninguna posibilidad de jugar en River”, sentenció.