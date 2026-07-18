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Franco Colapinto largará 11° en Bélgica y no ocultó su bronca con el Alpine: "Es un auto..."

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Bélgica al finalizar 13° en la clasificación. Sin embargo, largará desde la undécima posición este domingo por las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar.

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Franco Colapinto largará 11° este domingo en el GP de Bélgica.

Franco Colapinto largará 11° este domingo en el GP de Bélgica.

Franco Colapinto terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la Q2, pero largará desde la 11° posición este domingo por las sanciones que arrastran el británico Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

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El piloto argentino de Alpine comenzó la clasificación en la Q1, donde registró un tiempo de 1:47.086 y avanzó a la siguiente tanda.

En la Q2, Colapinto marcó 1:43.692, pero no logró ubicarse entre los diez mejores tiempos que clasificaron a la Q3. De esta manera, finalizó 13° en la qualy.

Tras de la sesión, el argentino volvió a expresar su disconformidad con el Alpine: "No mejoramos nada, empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios. Es un auto difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Es muy difícil corregirlo, eso genera mucha inconsistencia y es un auto impredecible de manejar", se lamentó.

Luego, en la misma línea, completó: "Ayer estábamos mejor, la pista estaba mejor, todos mejoraron y nosotros empeoramos. En la recta vamos bastante lentos. Hay que entender la razón de esos momentos en los que el auto pierde performance. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar".

Kimi Antonelli consiguió la pole en Bélgica

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, con un tiempo de 1:44.361.

El piloto de Mercedes compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó a 317 milésimas.

El top 5 de la clasificación quedó así:

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- George Russell (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Ferrari)

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