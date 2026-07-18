Franco Colapinto largará 11° en Bélgica y no ocultó su bronca con el Alpine: "Es un auto..."

Luego, en la misma línea, completó: "Ayer estábamos mejor, la pista estaba mejor, todos mejoraron y nosotros empeoramos. En la recta vamos bastante lentos. Hay que entender la razón de esos momentos en los que el auto pierde performance. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar".

Kimi Antonelli consiguió la pole en Bélgica

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, con un tiempo de 1:44.361.

El piloto de Mercedes compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó a 317 milésimas.

El top 5 de la clasificación quedó así:

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- George Russell (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Ferrari)