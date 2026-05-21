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Llegó a Netflix la serie más esperada por los fans de "Stranger Things" y sólo son 8 episodios

La nueva serie de los creadores de "Stranger Things" ya está disponible en Netflix con ocho capítulos llenos de misterio, terror y ciencia ficción.

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Llegó a Netflix la serie más esperada por los fans de Stranger Things y sólo son 8 episodios. (Foto: Archivo)

Llegó a Netflix la serie más esperada por los fans de "Stranger Things" y sólo son 8 episodios. (Foto: Archivo)

"The Boroughs: Jubilación rebelde" es uno de los grandes estrenos de Netflix esta semana y ya despertó la curiosidad de miles de usuarios. La nueva serie producida por Matt y Ross Duffer, responsables del fenómeno mundial de "Stranger Things", apostó por una combinación tan extraña como atractiva: criaturas extraterrestres, secretos ocultos y una residencia en medio del desierto.

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Con estreno previsto para este jueves 21 de mayo, la plataforma sumará una propuesta que mezcla ciencia ficción, thriller psicológico y toques de terror. Todo bajo una premisa que llamó la atención desde el primer avance: un grupo de jubilados descubre que algo aterrador permanece escondido en el sótano de su residencia.

Cómo es la nueva serie de los creadores de "Stranger Things"

Después del éxito histórico de Stranger Things, los hermanos Duffer buscaron un nuevo proyecto capaz de atrapar al público con misterio, personajes carismáticos y una amenaza sobrenatural. Esta vez, sin embargo, dejaron atrás a los adolescentes y apostaron por protagonistas mucho menos habituales en el género.

The Boroughs Netflix 1

La historia se desarrolla en una residencia para adultos mayores ubicada en el desierto de Nuevo México. Allí llega un hombre solitario, de carácter complicado y pocas ganas de socializar. Ese personaje está interpretado por Alfred Molina, quien lidera el reparto de una producción que pretende diferenciarse del resto de las series de ciencia ficción actuales.

Desde el comienzo, la serie deja claro que no será una historia convencional. El protagonista intenta adaptarse a una nueva vida mientras percibe que algo extraño ocurre dentro del lugar. Los trabajadores de la residencia parecen esconder información y algunos residentes actúan con miedo constante, como si conocieran un secreto imposible de revelar.

De qué trata "The Boroughs: Jubilación rebelde" en Netflix

El gran misterio de The Boroughs: Jubilación rebelde gira alrededor de una criatura que permanece encerrada bajo las instalaciones. Netflix mostró muy poco sobre ese ser en el tráiler oficial, pero las imágenes alcanzaron para despertar teorías entre los fanáticos del género.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo".

The Boroughs Netflix 2

Uno de los puntos más interesantes de la producción es la combinación de estilos narrativos. The Boroughs: Jubilación rebelde no se limita únicamente a la ciencia ficción. También incorpora elementos de terror clásico, humor negro y drama emocional.

Los hermanos Duffer ya demostraron en el pasado que saben equilibrar emoción, nostalgia y suspenso. En esta oportunidad intentarán repetir la fórmula, aunque con personajes mucho más adultos y conflictos completamente distintos.

El elenco principal de "The Boroughs: Jubilación rebelde" en Netflix

  • Alfred Molina
  • Alfre Woodard
  • Geena Davis
  • Denis O'Hare
  • Clarke Peters
  • Carlos Miranda
  • Jena Malone
  • Seth Numrich
  • Alice Kremelberg
  • Jane Kaczmarek
The Boroughs Netflix 3

Por qué podría convertirse en uno de los éxitos del año

Netflix necesita nuevos fenómenos capaces de sostener el impacto que tuvo Stranger Things. Aunque repetir un éxito de esa magnitud resulta muy difícil, The Boroughs: Jubilación rebelde tiene varios elementos a favor.

La serie combina nombres reconocidos, una premisa original y una fuerte campaña de expectativa. Además, el hecho de estar producida por los hermanos Duffer automáticamente genera interés entre los seguidores del género.

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También influye el tono diferente de la propuesta. Mientras muchas series actuales repiten fórmulas similares, esta historia apuesta por protagonistas poco habituales y un enfoque más extraño y arriesgado.

Todo indica que The Boroughs: Jubilación rebelde será una de las producciones más vistas de Netflix durante sus primeros días. La mezcla entre ciencia ficción y terror, sumada al misterio sobre la criatura, generó conversación incluso antes del estreno.

Tráiler oficial de "The Boroughs: Jubilación rebelde" en Netflix

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