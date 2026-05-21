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Ricardo Darín sorprendió al hablar de Wanda Nara y dejó una frase que nadie esperaba

El prestigioso actor no dudó en salir a bancar a Wanda Nara y destacó su evolución mediática con una frase que dio que hablar. Enterate qué dijo Ricardo Darín sobre la mediática.

21 may 2026, 11:08
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Ricardo Darín sorprendió al hablar de Wanda Nara y dejó una frase que nadie esperaba

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Wanda e hija

Luego de la fuerte repercusión que generó la consagración de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro del último lunes, una inesperada voz del ambiente artístico salió a defenderla públicamente. En medio de las críticas que circularon tanto en redes sociales como en distintos programas de televisión, Ricardo Darín tomó postura y sorprendió con una contundente declaración de apoyo hacia la empresaria y conductora.

El reconocido actor asistió al estreno de Hairspray y allí fue consultado por el ciclo Desayuno Americano (América TV) acerca de la reciente ceremonia organizada por APTRA, donde Wanda obtuvo uno de los galardones más comentados de la noche. Lejos de esquivar la polémica, Darín dejó muy en claro lo que piensa sobre ella y no dudó en elogiarla públicamente.

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“Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda”, lanzó el actor, dejando atónitos a muchos por el respaldo explícito que le brindó a la mediática, quien quedó en el ojo de la tormenta luego de imponerse en una categoría en la que competía con figuras históricas y de gran trayectoria como Moria Casán, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Georgina Barbarossa.

Pero eso no fue todo. Cuando profundizó sobre los motivos por los cuales siente admiración por la conductora, Ricardo Darín volvió a remarcar las cualidades que, según él, distinguen a Wanda Nara dentro del medio artístico y televisivo. “Porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente”, sostuvo con firmeza. Además, hizo referencia a las repercusiones negativas que surgieron tras la premiación: “Vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular”, comentó.

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En ese contexto, el actor también habló sobre el reciente debut actoral de Wanda en la película ¿Querés ser mi hijo?, proyecto con el que volvió a captar la atención mediática en las últimas semanas. Lejos de minimizar ese nuevo paso en su carrera, Darín se mostró entusiasmado y hasta curioso por verla en la pantalla grande. “Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro”, expresó entre risas durante la entrevista.

Incluso, el protagonista de tantas películas exitosas se animó a imaginarla en distintos registros actorales. “Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo”, lanzó con humor, aunque dejando abierta la posibilidad de que la mediática pueda sorprender también en ese terreno.

Por último, Ricardo Darín reveló un dato inesperado sobre su vínculo con la conductora y despertó aún más intriga. Al ser consultado sobre la chance de compartir un proyecto con ella en el futuro, confesó: “Me convocó una vez y yo no fui”. Con esa frase, dejó abierta la incógnita sobre qué propuesta recibió en aquel momento y si, llegado el caso, aceptaría finalmente trabajar junto a Wanda Nara.

Ricardo Darín fan de Wanda Nara - captura Desayuno Americano

Cómo fue el estreno de Hairspray que reunió figuras desde Wanda Nara, hasta Ricardo Darín y Mauricio Macri

La esperada versión de Hairspray desembarcó oficialmente este miércoles en el Teatro Coliseo con una noche cargada de glamour, emoción y una platea repleta de celebridades. La producción, que tiene a Damián Betular como una de sus grandes apuestas, celebró su estreno ante más de 1.700 espectadores que ovacionaron de pie al elenco tras la función.

Entre las figuras invitadas que asistieron al debut se destacaron Ricardo Darín junto a su esposa, Teté Coustarot, además del expresidente Mauricio Macri acompañado por sus hijas. También fueron parte de la velada Wanda Nara con una de sus hijas, Donato De Santis, Gabriel Olivieri, Claudia Villafañe y Sofía Pachano, entre otras personalidades del espectáculo y la cultura.

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La obra tiene a Betular interpretando a la inolvidable Edna Turnblad, mientras que Alejandra Radano se luce como Velma Von Tussle. El elenco principal se completa con Sofía Morandi en el papel de Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como Tracy Turnblad. Además, participan Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy y Santiago Toledo, junto a un destacado ensamble.

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La puesta sorprendió por su despliegue visual, con una combinación explosiva de coreografías, música y una estética vibrante que mantuvo al público cautivado durante toda la noche. Temas emblemáticos como “Buen día Baltimore”, “Bienvenida a los 60’s”, “Sin amor” y “Quién nos va a parar” fueron algunos de los momentos más celebrados de la función.

La producción está en manos de Club Media y Olga, quienes apostaron por una versión de gran nivel artístico y técnico. Ambientada en los años 60, la historia sigue el sueño de Tracy Turnblad, una adolescente que anhela formar parte del programa televisivo más famoso de Baltimore. Con una fuerte mirada sobre la inclusión y la diversidad, Hairspray continúa consolidándose como un clásico que reivindica la autenticidad.

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La dirección general quedó a cargo de Fer Dente, acompañado por un equipo creativo integrado por Vanesa García Millán en coreografía, Eugenia Gil Rodríguez en dirección vocal, Marcelo Kotliar en adaptación, Laura Oliva en dirección de actores y Damián Mahler en dirección musical.

Inspirada en la película creada por John Waters, esta nueva adaptación llegó a la cartelera porteña renovada y convertida en una de las propuestas teatrales más impactantes de la temporada.

RS FOTOS.

     

 

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