José Coronado arrasa en Netflix con esta serie española que apenas tiene 6 episodios

De qué trata "La chica de nieve" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando una niña desaparece en Málaga, una joven periodista se propone revelar la verdad, arriesgando todo en su vida para darle paz a la familia".

La historia comenzó durante la tradicional cabalgata de Reyes en Málaga. En medio de la multitud, una niña desapareció sin dejar rastros. Ese instante marcó el inicio de una investigación compleja que avanzó entre secretos, pistas confusas y múltiples sospechosos.

La protagonista Miren Rojo (Milena Smit) se convirtió rápidamente en uno de los elementos más valorados por el público. Su obsesión por encontrar respuestas y su compromiso emocional con la investigación le dieron profundidad a la historia.

Junto a ella aparece José Coronado, un actor consolidado dentro del audiovisual español que aporta presencia y autoridad a la trama.

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¿"La chica de nieve" tiene segunda temporada?

El éxito inmediato derivó en una decisión inevitable. Netflix confirmó la continuidad de la historia y lanzó La chica de nieve 2: el juego del alma. Esta segunda temporada adaptó la secuela literaria de Javier Castillo y presentó un nuevo caso.

En esta entrega, Miren recibió una fotografía perturbadora: una joven amordazada en un colegio elitista. A partir de ese punto, la investigación se adentró en un entorno marcado por el poder, los silencios y las apariencias.

La serie amplió su universo narrativo y profundizó en las secuelas emocionales de su protagonista, manteniendo el tono oscuro que caracterizó a la primera temporada.

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La chica de nieve 2: el juego del alma cuenta de nuevo con Milena Smit (El hoyo 2, Madres paralelas) en el papel de Miren Rojo. Se incorpora a esta nueva temporada el actor Miki Esparbé (El inocente, Smiley) como Jaime, un nuevo compañero de Miren en el diario Sur que acompañará a la famosa periodista en un nuevo caso de investigación en Málaga.

El elenco de "La chica de nieve" con José Coronado

Milena Smit

Jose Coronado

Aixa Villagrán

Miki Esparbé

Loreto Mauleón

Raúl Prieto

Cecilia Freire

Julián Villagrán

Marco Cáceres

Tristán Ulloa

El fenómeno de las series españolas en Netflix

El éxito de La chica de la nieve también confirmó una tendencia que viene creciendo dentro de las plataformas: las series cortas y de alto impacto. Cada vez más usuarios buscan historias intensas que puedan verse en pocos días o incluso en una sola noche. Frente a series extremadamente largas, este tipo de producciones ofrecen una experiencia más directa y efectiva.

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Netflix apostó fuerte en los últimos años por ese formato. Las miniseries de suspenso y misterio se transformaron en uno de los contenidos más consumidos dentro de la plataforma.

En ese escenario, La chica de la nieve encontró el contexto ideal para convertirse en un fenómeno. La combinación de capítulos breves, misterio permanente y tensión emocional terminó siendo irresistible para muchos espectadores.

Tráiler oficial de "La chica de nieve" en Netflix