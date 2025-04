Ricardo Darín reveló como será "El Eternauta" en Netflix: "Nunca se vio algo así hecho acá".

La adaptación de "El Eternauta" en Netflix

La serie dirigida por Bruno Stagnaro adapta la obra original a una Buenos Aires contemporánea, sin perder de vista la esencia crítica y social que convirtió a El Eternauta en un símbolo de la resistencia cultural. Darín, con una trayectoria que incluye títulos como El secreto de sus ojos, Argentina, 1985 y Nueve reinas, se enfrentó por primera vez al género de la ciencia ficción. “Nunca había hecho nada parecido. Me entusiasmó y me asustó a la vez”, admitió.

El proyecto no es nuevo para Ricardo Darín. Hace más de una década, un intento fallido de llevar la historia al cine lo dejó con las ganas. “Me regalaron la colección completa de la historieta. Me atrapó. Pero por temas de derechos quedó en pausa”, explicó. Fue recién cuando Netflix tomó las riendas que el proyecto volvió a cobrar vida. Y esta vez, Darín no solo fue convocado para protagonizar, sino también para involucrarse desde la génesis.

Cuando Stagnaro le propuso interpretar al mítico Juan Salvo, Darín fue honesto: “Les dije que no tenía la edad del personaje original”. Pero la idea era distinta: traer la historia al presente, resignificarla sin traicionar su ADN. Esa reinterpretación fue clave para el actor, quien se involucró en los aspectos técnicos, estéticos y narrativos desde el primer momento.

El Eternauta Serie 1.jpg Foto: Gentileza Netflix

El traje, el casco y las discusiones con el director

Uno de los pasajes más comentados de la entrevista fue la batalla simbólica entre Darín y el director por el vestuario. “Bruno Stagnaro quería que usara un gamulán. Yo pedía algo más liviano… Imaginate, el casco, el arma, el traje… Era un infierno”, contó entre risas. Finalmente, cedió. “Hoy tengo que reconocer que tenía razón. Era lo que la historia necesitaba. Los personajes usan lo que tienen a mano, no hay supertrajes”.

Una experiencia física y emocional al límite

Más allá del vestuario, Darín explicó que la serie exigió un nivel físico y emocional inusual. “Estar al frente de un proyecto así no es fácil. Sentís la presión, el compromiso con el equipo. Nadie vino a cumplir, todos dejaron el alma”, afirmó.

El actor subrayó que lo vivido en el set no se compara con nada anterior en su carrera. “Esto fue otra cosa. Trabajamos con pantallas que nunca había visto. Estás ahí, dentro del universo. No es que actuás frente a un fondo verde y te lo imaginás. Lo vivís. Es impactante”, relató, todavía conmovido.

El Eternauta Serie 2.jpg

Un mensaje universal con corazón argentino

Para Darín, el poder de El Eternauta reside en su universalidad. “Es tan argentina que se vuelve global. La historia interpela a cualquiera. Lo primero que pensás como espectador es: ¿qué haría yo si me pasara algo así?”. Esa identificación inmediata es, según él, lo que convierte a la obra en una pieza atemporal.

Además, se mostró profundamente orgulloso de lo logrado. “Puedo decir con emoción que valió la pena cada segundo. Por lo que hicimos y por lo que significa para la industria local. Se puede hacer ciencia ficción de altísimo nivel en Argentina. Y eso ya está demostrado”.

el eternauta la serie netflix 5.jpg

Un proyecto que ya da que hablar en el mundo

Durante el rodaje, el equipo comenzó a notar algo inusual. “Gente de Netflix nos contaba que mostraban escenas nuestras a otras productoras como ejemplo. Usaban El Eternauta como parámetro de calidad. Eso fue un sacudón. Sentís que lo que estás haciendo no es solo para acá, sino para el mundo”, expresó.

Ricardo Darín no disimuló su emoción. Aunque no se anime a hablar de éxito antes del estreno, tiene la certeza de que esta serie puede marcar un antes y un después. “Es una apuesta fuerte. Pero también es una oportunidad para demostrar de lo que somos capaces. Hay talento, hay oficio, y hay una historia poderosísima”.

el eternauta la serie netflix 2.jpg

Los fantasmas del pasado y un futuro esperanzador

La historia de El Eternauta siempre estuvo rodeada de capas políticas, personales y culturales. Desde la desaparición de su autor, Oesterheld, durante la dictadura, hasta su influencia en generaciones de lectores. Esa carga simbólica no pasó desapercibida para Darín. “Es imposible desligarse de eso. Pero también es una forma de mantener viva la memoria. Esta serie no es solo entretenimiento. Tiene un mensaje”.

El actor cerró su intervención con un suspiro cargado de emociones. “A veces, cuando estás metido en algo así, no terminás de darte cuenta del todo. Pero sentís que va a dejar marca”.