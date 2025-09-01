Ritual del laurel en septiembre 2025: las fechas más poderosas según la Luna y el Equinoccio

ritual del laurel.jpeg

Fechas clave de septiembre 2025 para rituales con laurel

Luna Nueva en Virgo – 21 de septiembre

Momento ideal para escribir un deseo en una hoja de laurel y quemarla. Esta fase trae la energía de nuevos comienzos, orden y planificación.

Luna Llena en Aries – 7 de septiembre

Perfecta para rituales de cierre de ciclos. Podés quemar hojas de laurel con palabras que representen miedos o bloqueos, liberando espacio para lo nuevo.

Equinoccio de septiembre – 22 de septiembre

Un día de gran poder energético. En el sur comienza la primavera y en el norte el otoño. Es recomendable encender una vela blanca con hojas de laurel alrededor para pedir equilibrio y prosperidad.

Días 7, 14, 21 y 28 de septiembre (domingos energéticos)

El número 7 está asociado a la espiritualidad y la conexión interior. Encender un laurel en esos días ayuda a potenciar la intuición.

luna negra ritual 1

Cómo hacer un ritual sencillo con laurel en septiembre

Tomá una hoja de laurel seca.

Escribí con birome o marcador negro tu deseo, meta o lo que querés dejar atrás.

Encendé una vela blanca y, con cuidado, quemá el laurel pidiendo tu intención en voz baja.

Guardá las cenizas en un frasco de vidrio o tiralas al viento como símbolo de liberación.

ritual laurel julio.jpg

Rituales con laurel en septiembre 2025: Consejos para potenciar tu ritual