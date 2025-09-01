Ritual del laurel en septiembre 2025: las fechas más poderosas según la Luna y el Equinoccio

Fechas clave de septiembre 2025 para rituales con laurel
Luna Nueva en Virgo – 21 de septiembre
Momento ideal para escribir un deseo en una hoja de laurel y quemarla. Esta fase trae la energía de nuevos comienzos, orden y planificación.
Luna Llena en Aries – 7 de septiembre
Perfecta para rituales de cierre de ciclos. Podés quemar hojas de laurel con palabras que representen miedos o bloqueos, liberando espacio para lo nuevo.
Equinoccio de septiembre – 22 de septiembre
Un día de gran poder energético. En el sur comienza la primavera y en el norte el otoño. Es recomendable encender una vela blanca con hojas de laurel alrededor para pedir equilibrio y prosperidad.
Días 7, 14, 21 y 28 de septiembre (domingos energéticos)
El número 7 está asociado a la espiritualidad y la conexión interior. Encender un laurel en esos días ayuda a potenciar la intuición.
Cómo hacer un ritual sencillo con laurel en septiembre
-
Tomá una hoja de laurel seca.
-
Escribí con birome o marcador negro tu deseo, meta o lo que querés dejar atrás.
-
Encendé una vela blanca y, con cuidado, quemá el laurel pidiendo tu intención en voz baja.
-
Guardá las cenizas en un frasco de vidrio o tiralas al viento como símbolo de liberación.
Rituales con laurel en septiembre 2025: Consejos para potenciar tu ritual
-
Hacerlo siempre en un espacio tranquilo, sin interrupciones.
-
Acompañar con música suave o meditación.
-
Repetir el ritual en cada fase lunar de septiembre para reforzar tus intenciones.