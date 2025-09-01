En vivo Radio La Red
Ritual
Septiembre
ESPIRITUALIDAD

Ritual del laurel en septiembre 2025: las fechas más poderosas según la Luna y el Equinoccio

Septiembre trae Luna Llena, Luna Nueva y Equinoccio: días ideales para hacer rituales con laurel y atraer abundancia, amor y protección.

Rituales con laurel en septiembre 2025: qué días elegir para pedir deseos y limpieza energética

Septiembre llega con nuevas energías y oportunidades para atraer abundancia, protección y claridad a través de los rituales con hojas de laurel. Esta planta, considerada mágica desde la antigüedad, es símbolo de victoria y prosperidad, y suele usarse en ceremonias sencillas para pedir deseos, limpiar malas vibras o activar la buena suerte.

Leé también Luna Negra agosto 2025: cómo manifestar tus deseos y hacer que se cumplan más rápido
Cómo aprovechar la Luna Negra de agosto 2025 para pedir y recibir lo que deseás

Durante este mes habrá días especialmente favorables según la astrología y el calendario lunar, momentos en los que el laurel potencia su energía.

luna negra ritual signos

¿Por qué hacer rituales con laurel en septiembre?

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa: es el mes de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Ambos cambios de estación representan un cierre y apertura de ciclo, ideales para encender velas, escribir deseos en hojas de laurel y hacer limpiezas energéticas en casa.

Además, el calendario lunar ofrece fechas en las que los rituales se cargan de mayor poder, ya sea para manifestar deseos o para soltar lo que ya no sirve.

ritual del laurel.jpeg

Fechas clave de septiembre 2025 para rituales con laurel

Luna Nueva en Virgo – 21 de septiembre

Momento ideal para escribir un deseo en una hoja de laurel y quemarla. Esta fase trae la energía de nuevos comienzos, orden y planificación.

Luna Llena en Aries – 7 de septiembre

Perfecta para rituales de cierre de ciclos. Podés quemar hojas de laurel con palabras que representen miedos o bloqueos, liberando espacio para lo nuevo.

Equinoccio de septiembre – 22 de septiembre

Un día de gran poder energético. En el sur comienza la primavera y en el norte el otoño. Es recomendable encender una vela blanca con hojas de laurel alrededor para pedir equilibrio y prosperidad.

Días 7, 14, 21 y 28 de septiembre (domingos energéticos)

El número 7 está asociado a la espiritualidad y la conexión interior. Encender un laurel en esos días ayuda a potenciar la intuición.

luna negra ritual 1

Cómo hacer un ritual sencillo con laurel en septiembre

  • Tomá una hoja de laurel seca.

  • Escribí con birome o marcador negro tu deseo, meta o lo que querés dejar atrás.

  • Encendé una vela blanca y, con cuidado, quemá el laurel pidiendo tu intención en voz baja.

  • Guardá las cenizas en un frasco de vidrio o tiralas al viento como símbolo de liberación.

ritual laurel julio.jpg

Rituales con laurel en septiembre 2025: Consejos para potenciar tu ritual

  • Hacerlo siempre en un espacio tranquilo, sin interrupciones.

  • Acompañar con música suave o meditación.

  • Repetir el ritual en cada fase lunar de septiembre para reforzar tus intenciones.

