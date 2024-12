Rocío Oliva a los besos con Néstor Ortigoza, el ex futbolista denunciado por violencia de género

El problema no es el beso, sino que el ex jugador está denunciado por su ex pareja, Lucila Cassieu, por violencia de género: incluso se difundieron en las redes varios videos de cómo el violentaba a su ex mujer frente a su hijo.

Rocío y Néstor fueron vistos en un boliche, grabados infraganti a los besos. Hace un mes, el ex jugador violó la perimetral que tenía con su mujer y ahora piden su detención.

Mientras esa denuncia sigue en curso en la Justicia, el ex futbolista sigue frecuentando la noche.