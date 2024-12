Noelia Antonelli destrozó a Nancy Pazos: "no conozco persona más.. "

“Siempre fue igual, es su carácter, no le entran las balas. Me hice más fuerte gracias a Nancy Pazos”, explicó la periodista.

“Me he ido llorando, la pasé mal, angustiada”, ademtió. “Todo el tiempo me ataca para ver cómo me defiendo”, sumó.

Entonces, dio la peor definición de su colega: “es muy inteligente para ser mala. Es muy mala, no conozco persona más mala”.