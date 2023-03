Rodrigo de Paul reveló qué les robó a Lio Messi y a Dibu Martínez del vestuario de Qatar

“¿Le pediste algo a tus compañeros?”, preguntó el periodista de TyCSports, y Rodrigo explicó: “La ropa de la copa generalmente no se la pedís a un compañeros”, indicó.

“En el periodo que vas a la Selección le pedís al utilero te haga 10 camisetas porque tenés un compromiso o algo y te la hacen, Pero las del Mundial son dos por partido y no te hacen más”, explicó.

“Son 14 camisetas, 2 por partidos, y son una reliquia, no se la pedís a un compañero, ponerlo en ese compromiso no está bueno”, indicó.

Entonces explicó cómo le robó a Messi: “En una el 10 se sacó el pantaloncito y se lo comí de costadito”, dijo.

Y también admitió: “Tengo los guantes del Dibu. No son los que atajó en la final… Fui a la utilería, estaban ahí y bueno… Los guantes esos, si veo que estoy medio pelusa”, dijo jugando al final del testimonio como dando a entender que si lo necesita podría ponerlos en venta.

Rodrigo De Paul reveló el valioso objeto que él y Lionel Messi se olvidaron en Qatar

Rodrigo De Paul brindó en una entrevista con TyC Sports desde Madrid y reveló una increíble anécdota que vivió con Lionel Messi durante el Mundial Qatar 2022.

Después de la derrota ante Arabia Saudita, por la primera fecha de la fase de grupos, en una de las tantas rondas de mates que compartió con Lionel Messi, De Paul aprovechó que se levantó de la mesa y tomó un 'cuadernito' que tenía la Pulga. "Se lo firmé. Puse la fecha y escribí que el 18 de diciembre íbamos a ser campeones".

Fue en una de las últimas hojas del cuaderno, "como para que él no lo vea". Si bien aguantó bastante, no soportó la ansiedad y se lo reveló después de octavos de final: "Le dije: 'Leo, abrí el cuadernito que tenés en la pieza. Pensé que se iba a poner contento, pero cuando lo vio, me dijo: '¡Para qué me lo decís! ¡Sos un boludo! ¡Ahora ya lo leí!'. 'Perdoná, no me aguanté', le dije". Luego, reveló que ese cuadernito quedó en la Universidad de Qatar: " Ni me acordé, quedó allá".