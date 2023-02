Rodrigo De Paul reveló el valioso objeto que él y Lionel Messi se olvidaron en Qatar

Fue en una de las últimas hojas del cuaderno, "como para que él no lo vea". Si bien aguantó bastante, no soportó la ansiedad y se lo reveló después de octavos de final: "Le dije: 'Leo, abrí el cuadernito que tenés en la pieza. Pensé que se iba a poner contento, pero cuando lo vio, me dijo: '¡Para qué me lo decís! ¡Sos un boludo! ¡Ahora ya lo leí!'. 'Perdoná, no me aguanté', le dije". Luego, reveló que ese cuadernito quedó en la Universidad de Qatar: "Ni me acordé, quedó allá".

Rodrigo De Paul habló y confesó todo lo que vivió en el Mundial de Qatar 2022. El jugador del Atlético de Madrid contó cómo fueron sus días previos al partido de cuartos de final contra Países Bajos, donde el mediocampista de la Selección Argentina estuvo en duda hasta último momento por lesión. "Me costó mucho dormir de noche en esos días", reconoció.

En diálogo con TyC Sports, De Paul afirmó: "Lo más difícil era la incertidumbre de no saber si me perdía el Mundial, si era un partido, si arriesgar me hacía no poder estar en los partidos que quedaban si pasábamos. La incertidumbre es muy difícil de manejar en esos momentos. No tenés tiempo de nada, son 48 horas donde estás o no estás y sino tiene que jugar un compañero. Cada hora era importante para lo que estaba pasando", reconoció sobre lo que sintió tras la lesión.

"Que me perdonen, pero creo que somos la mejor selección que tuvo nuestro país", sostuvo De Paul con seguridad.

De inmediato, el volante se dio cuenta de la magnitud de semejantes palabras y se tomó unos segundos para seguir respondiendo con argumentos los motivos de su afirmación.

"No lo digo desde un lugar desde el ego ni mucho menos, yo creo que la Selección Argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que lo que conformamos esta selección, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América, al último campeón de Europa y al último campeón del mundo, no fue fácil", relató.

Y concluyó con todos los logros que tiene este grupo que lidera Lionel Scaloni.

"Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no se cuánto, rompimos el récord que tenía la Selección, creo que tenemos 36 o 35. Me parece que esta selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea algo secundario, la conexión con el público. La gente se conectó vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defender la camiseta", dijo.

"Yo lo aclaro del lado que no es una cosa del egocentrismo sino que lo siento por todo esto: no es fácil ganarle a Brasil en el Maracaná, en Wembley al último campeón de Europa, que Francia venía a defender su Copa del Mundo, que venía de ser campeón y sabía lo que era y para muchos de nosotros era todo nuevo", manifestó.

"Ganarlo y cómo lo hicimos porque para mí, sacando el partido con México, fuimos ampliamente superiores a todos los rivales. Lo digo desde ese lado, no quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica", repitió De Paul. El debate ya está instalado.