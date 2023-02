La frase de Rodrigo De Paul que despertó la polémica en la Selección: "Que me perdonen, pero somos..."

En diálogo con TyC Sports, De Paul afirmó: "Lo más difícil era la incertidumbre de no saber si me perdía el Mundial, si era un partido, si arriesgar me hacía no poder estar en los partidos que quedaban si pasábamos. La incertidumbre es muy difícil de manejar en esos momentos. No tenés tiempo de nada, son 48 horas donde estás o no estás y sino tiene que jugar un compañero. Cada hora era importante para lo que estaba pasando", reconoció sobre lo que sintió tras la lesión.