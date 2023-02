La furia de Rodrigo de Paul por el viaje sorpresa de Camila Homs a Madrid

"Este fin de semana, Camila Homs se saca un pasaje ella con su dinero, no le avisa a Rodrigo que iba a viajar a España. El domingo se toma un avión a la noche, llega el día lunes. Le avisa a Rodrigo que está en España y cuando él se entera le dice 'bueno, traeme a los nenes'. Ella se niega y le dice 'vos no cumpliste el acuerdo. Me obligaste a mí a viajar' y él le dice 'No, yo te pedí que viaje mi mamá'. Hay una pelea enorme", sumó.

Karina Iavícoli, por su parte, aseguró que la sorpresiva decisión de Camila "tiene que ver con que su hija extraña un montón al padre. Yo me pongo en el lugar de Camila y yo también saldría corriendo para que mi hija vea a su papá unos días. Él iba a venir en marzo pero alguien, cada uno saque sus conclusiones, le dijo que no venga a Argentina en marzo. Entonces, entre que su hijita extraña un montón al papá... Lo que me dicen del entorno del Camila es que el nene casi no conoce al padre. La última vez que los vio fue el 20 de diciembre".

"Rodrigo no la quiere ver a Camila y ella hace lo imposible por mostrarse y por estar alrededor de Rodrigo. Capaz hay un operativo de reconciliación pero él no quiere saber nada. Camila Homs se enteró que venía una medida cautelar de parte de los abogados de De Paul", cerró el periodista.

Tini Stoessel reveló cómo fue su primera noche con Rodrigo de Paul: "Hubo un..."

Tini Stoessel atraviesa uno de sus mejores momentos laborales y profesionales, y en las últimas horas presentó su nuevo álbum Cupido y habló de todo en una entrevista radial.

Durante la charla se refirió a su intimidad y dio detalles de su relación con Rodrigo de Paul. En este sentido, destacó que “hubo un flechazo la primera vez que nos vimos”.

“Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos ‘vos sos muy especial’. A él le pasó lo mismo y hay algo más”, expresó la cantante con Alejandra Maglietti para Vale 97.5.

Luego expresó que lo más lindo es que a la otra persona le pase lo mismo, es decir que el amor sea correspondido: “Tengo tantas cosas también en mi vida, más allá del amor, que son mi prioridad y son súper importantes. Pero yo sé que el día de mañana puedo seguir siendo feliz. Es lindo que a la otra persona le pase lo mismo estando con vos”.

Por otro lado, Tini habló de su situación profesional y de lo que creció en este último tiempo como artista a nivel mundial: “Fueron dos años y medio que parecen diez. Pasaron muchas cosas a nivel personal y profesional. Es un proceso de álbum que marca una etapa muy importante en mi vida. Yo creo que nunca me voy a olvidar”.

Y sobre su última canción, señaló: “Cupido puede ser una canción recontra para moverse y bailar, pero una amiga me dijo ‘Qué triste que es’. Vos te ponés a escuchar la letra y hay una profundidad, te ponés a razonar”.