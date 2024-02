La angustia de Furia tras el último Congelados en Gran Hermano: "Mi familia no quiere venir"

Mientras lavaba los platos en la cocina, la entrenadora mostró su costado más sensible y expresó: “Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa. Así que si para la semana que viene estoy, supongo que ahí vendrá alguien".

"A menos que me llamen al confesionario y me digan ‘Che, Juli, te explicamos una cosa, tu familia no se quiere exponer’. Yo les voy a decir que está perfecto. No pasa nada, es entendible. Es demasiado entendible de su parte", continuó.

Además, no sería la primera vez que la participante se muestra afectada por las visitas, ya que luego del encuentro de Nicolás y su mamá, se quebró al recordar la pérdida su madre tras una lucha contra el cáncer.

Embed

La tremenda sanción que recibió Rosina Beltrán tras incumplir las reglas del Congelados en Gran Hermano

Este lunes, en Gran Hermano(Telefe), volvió a hacerse el 'Congelados' y los participantes Rosina Beltrán y Federico 'Manzana' Farías recibieron a sus seres queridos. Sin embargo, Rosina incumplió las reglas del desafío y fue duramente sancionada.

Luego de que sonara la alarma, los jugadores tuvieron que quedarse quietos. La uruguaya recibió a su mamá Fabiana, y Manzana, a su novia Luciana Macías.

Rosina, que quedó “congelada” en el pasillo del patio mirando hacia la entrada, no pudo contener las lágrimas al ver a su mamá. “Soñaste con estar acá, te lo merecés, sos privilegiada por haber sido seleccionada”, le dijo Fabiana a su hija.

“Tratá de disfrutarlo. Después vas a tener recuerdos de cada uno, te va a quedar para toda la vida”, expresó la madre mientras Rosina lloraba de emoción. Antes de que se vaya Fabiana, la concursante dijo en voz baja "Mágica" por el nombre de su gata.

Embed

Más tarde, cuando terminó el desafío, Rosina recibió una doble sanción de 'Big'. “Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar. ¿Está claro?”, remarcó el dueño de la casa más famosa del país.

Acto seguido, le comunicó a Rosina: “Lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder”.

“Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”, agregó sobre la prueba que se hará para que los jugadores ganen una casa.