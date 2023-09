Salía a trabajar y vio la peor escena por las cámaras de seguridad de su habitación

Embed

Atónita y temerosa por la seguridad de su hijo pequeño, quien a veces compartía la cama con ella, Caitlin no dudó en llamar de inmediato a las autoridades para reportar la presencia del intruso. Los agentes de policía respondieron rápidamente al llamado de la joven, pero lo que sucedió a continuación dejó a Caitlin estupefacta.

A pesar de que los agentes se llevaron al sospechoso de la escena, se negaron a detenerlo, argumentando que no se había cometido ningún delito. Esta decisión desconcertante dejó a la joven preocupada por su propia seguridad y la de su hijo.

El intruso, cubierto de sangre, abandonó la casa y, para sorpresa de Caitlin, al día siguiente recibió un mensaje a través de Facebook del hombre, quien buscaba "darle mis más sinceras disculpas". El mensaje concluía con la esperanza de conocerla algún día, lo que solo aumentó la angustia de la joven.

Caitlin, perturbada por la experiencia, confesó que no volvió a quedarse en su casa desde entonces, limitándose a regresar para limpiar. "Es el hecho de que tanto yo como mi pequeño dormimos en esa cama. Si hubiera estado allí, probablemente se habría metido en mi cama y habría dormido a mi lado", declaró con temor.

La falta de acción por parte de las autoridades también ha dejado a Caitlin preocupada por su seguridad futura. "Llamé a la policía y simplemente me dijeron que lo bloqueara", lamentó. "¿Quién puede decir que no volverá? No fue castigado por ello, por lo que podría volver a hacerlo", advirtió Caitlin.

Un portavoz policial confirmó lo ocurrido, afirmando que "los oficiales asistieron y después de poder ingresar a la propiedad hablaron con la persona que estaba dentro. No se estableció ningún delito y se habló con el denunciante. No se recibieron más quejas ni informes en relación con este incidente."