Salió a la luz un video de Tamara Pettinato después de que estallara el escándalo y generó un fuerte repudio

Este video provocó una reacción inmediata en las redes sociales, donde las críticas no tardaron en llegar. Comentarios como "No va a poder caminar por la calle tranquila. Condena social modo on" y "Vamos vamos que salga y de la cara" inundaron la cuenta de Instagram del periodista Santiago Sposato, quien fue el encargado de difundir el material. La indignación de los usuarios se reflejó en cientos de mensajes que cuestionaron la actitud de Pettinato y la relación que mantenía con Fernández.

Horas más tarde, otro video fue revelado, mostrando a Pettinato saliendo de los estudios de Blender en la madrugada del viernes. La grabación, que capturó las primeras imágenes de la mediática tras el estallido del escándalo, fue acompañada por un nuevo aluvión de críticas. “Después del escándalo, las primeras imágenes de Tamara Pettinato”, posteó Sposato en sus redes, lo que alimentó aún más la polémica.

La situación ha desatado un debate sobre la exposición mediática y las consecuencias que puede tener en la vida pública de los involucrados. El contenido de los videos, sumado a la reciente denuncia contra Fernández, ha puesto nuevamente en el centro de la escena a figuras públicas, cuya vida privada se ve cada vez más expuesta al escrutinio social.