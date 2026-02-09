San Valentín en Buenos Aires: cenas con fuego, vino y rituales para celebrar el amor

Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires.

Teléfono: +54 11 3943-1734

Instagram: @lodejesus

Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00.

image

La Malbequería

Para quienes imaginan San Valentín con copa en mano, La Malbequería propone una experiencia donde el vino argentino es el gran protagonista. Ubicada en una elegante casona rodeada de vegetación, invita a disfrutar en múltiples ambientes —patio principal, jardín de invierno, salón de balcones y rooftop— perfectos para una cena especial.

Su carta fue curada por Fabricio Portelli e incluye más de 350 etiquetas, con opciones ideales para la temporada.

image

República del Fuego

República del Fuego propone una mirada moderna de la tradición parrillera argentina, con el fuego como eje central. Cortes seleccionados, técnicas precisas y una puesta en escena cuidada convierten cada plato en un recorrido sensorial.

Por segundo año consecutivo, el restaurante fue distinguido por la Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand.

Ubicación: Juncal 2682/4, CABA Instagram: @republicadelfuego

Horarios: Martes a Sábados de 19 a 02hs y Domingos de 12 a 16hs

image

Revire Brasas Bravas

En la Avenida Corrientes, frente al Obelisco y a pasos de los teatros, Revire Brasas Bravas se posiciona como una de las parrillas más elegidas para disfrutar una noche distinta. Un plan ideal para combinar cena + salida, en un clásico contemporáneo del centro porteño.

Dirección: Av. Corrientes 1124

instagram: @revirebrasasbravas

web: https://revirebrasasbravas.com.ar/

Horarios: Todos los días de 12 a 01hs

image

Lo de Jesús Delivery

Para quienes eligen celebrar en casa, Lo de Jesús Delivery propone llevar el sabor de la gastronomía porteña al hogar con un formato de delivery premium que combina platos clásicos, carnes y recetas tradicionales. Ideal para armar un plan romántico íntimo, sin moverse, pero con calidad garantizada.

SUCURSALES DELIVERY

Palermo: Armenia 1378 / tel: +54 9 11 3447-7086

Caballito: Pje. Maestro 39/ tel: +54 9 11 3271-9114

Belgrano: Moldes 2499 / tel: +54 9 11 3271-9116

Barrio Norte: Tucumán 1609 / tel: +54 9 11 3515-1251

Villa del Parque: Baigorria 3241 / tel: +54 9 11 2316-1805

Villa Urquiza: Dr Pedro Ignacio Rivera 5078 (próximamente)

Horarios: de 11:30 a 00:30hs

image

Savoy Hotel Buenos Aires – Cena & Show de San Valentín

Este 14 de febrero, el Lobby Bar Imperio se transforma en un espacio íntimo y romántico para vivir una noche especial con menú de 3 tiempos, vinos Catena Zapata y espumante Bodegas Esmeralda para el brindis. La propuesta se completa con un trío de violinistas del Teatro Colón interpretando clásicos románticos en vivo.

Para extender la experiencia, se puede sumar alojamiento en Habitación De Luxe con espumante y chocolates, desayuno buff et y late check-out.