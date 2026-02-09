En vivo Radio La Red
San Valentín en Buenos Aires: cenas con fuego, vino y rituales para celebrar el amor

Buenos Aires tiene una forma única de celebrar San Valentín: mesas a la luz tenue, brindis sin apuro, cortes a las brasas, vinos argentinos y rincones con historia. Este 14 de febrero, la ciudad se convierte en el escenario perfecto para una noche distinta, con propuestas gastronómicas que combinan identidad porteña, experiencia y disfrute.

Desde bodegones emblemáticos hasta parrillas contemporáneas y espacios donde el vino es protagonista, una selección de restaurantes para vivir una fecha ideal en pareja —o para celebrar el amor en todas sus formas— en algunos de los mejores puntos gastronómicos de la ciudad.

Lo de Jesús

Fundado en 1953, Lo de Jesús es uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña. En pleno Palermo, conserva la esencia del bodegón argentino con una propuesta centrada en carnes seleccionadas y maduradas, cocidas lentamente a las brasas.

Durante el verano, su salón y su vereda se transforman en un punto de encuentro ideal para cenas que se extienden al ritmo del barrio. Además, suma un diferencial que eleva la experiencia: una vinoteca con más de 350 etiquetas argentinas.

  • Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires.
  • Teléfono: +54 11 3943-1734
  • Instagram: @lodejesus
  • Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00.
image

La Malbequería

Para quienes imaginan San Valentín con copa en mano, La Malbequería propone una experiencia donde el vino argentino es el gran protagonista. Ubicada en una elegante casona rodeada de vegetación, invita a disfrutar en múltiples ambientes —patio principal, jardín de invierno, salón de balcones y rooftop— perfectos para una cena especial.

Su carta fue curada por Fabricio Portelli e incluye más de 350 etiquetas, con opciones ideales para la temporada.

  • Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires
  • Teléfono: +54 11 3943-1734
  • Instagram: @lamalbequeria
  • Horarios: todos los días de 12:00 a 01:00
image

República del Fuego

República del Fuego propone una mirada moderna de la tradición parrillera argentina, con el fuego como eje central. Cortes seleccionados, técnicas precisas y una puesta en escena cuidada convierten cada plato en un recorrido sensorial.

Por segundo año consecutivo, el restaurante fue distinguido por la Guía Michelin con el reconocimiento Bib Gourmand.

  • Ubicación: Juncal 2682/4, CABA Instagram: @republicadelfuego
  • Horarios: Martes a Sábados de 19 a 02hs y Domingos de 12 a 16hs
image

Revire Brasas Bravas

En la Avenida Corrientes, frente al Obelisco y a pasos de los teatros, Revire Brasas Bravas se posiciona como una de las parrillas más elegidas para disfrutar una noche distinta. Un plan ideal para combinar cena + salida, en un clásico contemporáneo del centro porteño.

  • Dirección: Av. Corrientes 1124
  • instagram: @revirebrasasbravas
  • web: https://revirebrasasbravas.com.ar/
  • Horarios: Todos los días de 12 a 01hs
image

Lo de Jesús Delivery

Para quienes eligen celebrar en casa, Lo de Jesús Delivery propone llevar el sabor de la gastronomía porteña al hogar con un formato de delivery premium que combina platos clásicos, carnes y recetas tradicionales. Ideal para armar un plan romántico íntimo, sin moverse, pero con calidad garantizada.

SUCURSALES DELIVERY

  • Palermo: Armenia 1378 / tel: +54 9 11 3447-7086
  • Caballito: Pje. Maestro 39/ tel: +54 9 11 3271-9114
  • Belgrano: Moldes 2499 / tel: +54 9 11 3271-9116
  • Barrio Norte: Tucumán 1609 / tel: +54 9 11 3515-1251
  • Villa del Parque: Baigorria 3241 / tel: +54 9 11 2316-1805
  • Villa Urquiza: Dr Pedro Ignacio Rivera 5078 (próximamente)
  • Horarios: de 11:30 a 00:30hs
image

Savoy Hotel Buenos Aires – Cena & Show de San Valentín

Este 14 de febrero, el Lobby Bar Imperio se transforma en un espacio íntimo y romántico para vivir una noche especial con menú de 3 tiempos, vinos Catena Zapata y espumante Bodegas Esmeralda para el brindis. La propuesta se completa con un trío de violinistas del Teatro Colón interpretando clásicos románticos en vivo.

Para extender la experiencia, se puede sumar alojamiento en Habitación De Luxe con espumante y chocolates, desayuno buff et y late check-out.

526c8ee2-e3fb-4ba1-929f-c7f5260cecc0

