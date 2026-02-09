La rara reacción de Marcelo Tinelli al romance de Juanita Tinelli con Tomás Mazza

Minutos después, el propio Tinelli amplió su reacción, manteniendo un tono cauto y respetuoso: “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, expresó, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo. Fiel a su estilo, evitó profundizar en la vida privada de su hija, especialmente tras los momentos difíciles que atravesó la familia meses atrás, cuando Juanita recibió una amenaza de muerte dirigida hacia él.

Según trascendió, Juanita y Tomás se conocieron hace algunas semanas, pero recién ahora decidieron hacer pública la relación. Durante el streaming, el influencer incluso se permitió bromear sobre la diferencia de altura entre ambos, un detalle que, según contó, creyó que podía jugarle en contra, aunque finalmente no fue ningún impedimento para conquistar a la modelo.

La reación de Marcelo al romance de su hija Juanita con Tomas Mazza

Quién es Tomás Mazza, el influencer fitness que conquistó a Juanita Tinelli

Tomás Mazza tiene 25 años y es una de las figuras jóvenes con mayor crecimiento en el mundo del streaming. Su principal plataforma es Kick, donde realiza transmisiones en vivo casi a diario y mantiene un contacto directo y constante con su comunidad.

El contenido de Mazza gira en torno a la vida sana, el deporte y el fitness, con un discurso enfocado en la motivación personal y el bienestar físico. Ese perfil le permitió construir un público fiel, integrado mayormente por adolescentes y jóvenes menores de 30 años que lo siguen por su estilo cercano y sus mensajes positivos.

Su popularidad también se refleja en redes sociales: actualmente acumula alrededor de cinco millones de seguidores en Instagram y más de tres millones en TikTok, cifras que lo posicionan como uno de los influencers del rubro con mayor alcance en el país.

Gracias a su fuerte vínculo con la actividad física y el entrenamiento, Mazza fue convocado para participar en un documental homenaje a Alejandra Locomotora Oliveras, reforzando su presencia mediática más allá del streaming y consolidando su perfil público.