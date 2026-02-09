El Indec difunde el IPC de enero con expectativas de una leve desaceleración de la inflación

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires

Como anticipo, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires mostró en enero una suba del 3,1%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos respecto de diciembre. En términos interanuales, el indicador porteño alcanzó el 31,7% La brecha con las estimaciones nacionales se explica, en parte, porque el Idecba ya aplica una fórmula actualizada, que incorpora una estructura de consumo más reciente.

El indicador en CABA siempre sale unos días antes del INDEC a nivel nacional. Por lo general, hay muy poca diferencia y no hace más que ratificar las cifras a nivel nacional. Pero el Gobierno nacional decidió abandonar el cambio anunciado hacia un nuevo esquema de cálculo que contemplaba un mayor peso de los servicios y tarifas.

inflacion-caba-enero La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el índice de precios de enero en CABA, que se ubicó en un 3,1%. (Foto: A24).

Como siempre se hace, un dato importante es poder analizar cuál fue la conducta de los diferentes rubros que se analizan. Con un promedio del 3,1% por encima de ese valor se ubicaron:

Los rubros que aumentaron por encima de la media de la inflación en ciudad en el primer mes del año .

Alimentos y bebidas no alcohólicas 4%

Transporte 3,7%

Restaurantes 5,3%

Servicios financieros 4%

Las cifras de las consultoras privadas

Entre las consultoras privadas, Equilibra calculó una inflación mensual del 2,2%, con aumentos concentrados en restaurantes y hoteles, bienes y servicios varios, alimentos y bebidas no alcohólicas y salud. En la medición interanual, la firma estimó una variación del 32%.

EcoGo Consultores, en tanto, estimó que el rubro alimentos y bebidas subió 2,5% en enero, impulsado principalmente por el alza de las verduras, mientras que las carnes registraron incrementos cercanos al 3,6% mensual.

La Fundación Libertad y Progreso ubicó la inflación de enero en 2,6% y calculó una variación interanual del 32,1%, en línea con la dinámica observada desde octubre. Pese a ese diagnóstico, la entidad consideró que a partir de febrero podría retomarse un sendero de desaceleración interanual.

Al analizar el comportamiento de los precios, la fundación explicó que la aceleración de los últimos meses respondió a una menor demanda de pesos asociada a la incertidumbre electoral, que impactó sobre el tipo de cambio y luego se trasladó a los precios de los bienes comerciables, especialmente alimentos y bebidas. En ese sentido, advirtió que el proceso de traslado aún no estaría completamente agotado, aunque su efecto debería ir perdiendo intensidad.

Por su parte, el relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un aumento mensual del 2,4% en enero, lo que implicó un quiebre en la tendencia alcista previa. Según sus cálculos, la inflación anualizada se ubicaría en 29,2%. El informe destacó que alimentos y bebidas fue el rubro con mayor incidencia, con una suba del 4,1%, impulsada principalmente por las verduras y, en menor medida, por la carne, que registró su menor ritmo de aumento desde octubre.