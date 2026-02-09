A24.com

Pilar Smith reveló el maltrato que sufrió con Mauro Viale y el impacto que tuvo en su embarazo

Entre lágrimas, la periodista Pilar Smith revivió los duros momentos que atravesó trabajando con Mauro Viale y contó cómo el maltrato afectó su salud y la de su hijo en pleno embarazo. Mirá el video del duro descargo en LAM.

9 feb 2026, 23:37
La periodista Pilar Smith abrió su corazón en LAM (América TV) y volvió a poner en palabras uno de los capítulos más difíciles de su carrera: el duro trato que recibió mientras trabajaba junto a Mauro Viale en el ciclo Fiebre de Mauro por la Noche, emitido por señal del viejo Canal 9.

En medio de un debate sobre los límites en la televisión, la hoy angelita revivió cómo ese clima laboral se volvió especialmente angustiante durante su primer embarazo. Tras ver un compilado de viejas declaraciones, no pudo evitar las lágrimas: "Me dio angustia escucharme porque fue horrible", lanzó con sinceridad.

Smith explicó que cuando decidió contar públicamente lo que había vivido, no todos reaccionaron de la mejor manera. "Cuando me animé a contarlo, mucha gente me decía ‘¿cómo lo venís a contar ahora que Mauro no está?’. Fue Ángel de Brito quien me lo preguntó, porque lo vivió conmigo. La médica me mandó a reposo porque Simón no crecía", recordó, aludiendo al conductor Ángel de Brito.

El impacto del estrés fue directo sobre su salud y la de su hijo: "Mi hijo nació muy flaquito y chiquitito porque Mauro me maltrataba de una manera horrible. No fui la única a la que maltrató, era insostenible trabajar con él. Yo le pedía que afloje porque tenía un embarazo bastante avanzado, pero no le importaba", contó sin filtros.

También relató uno de los episodios que marcó un quiebre. Viale pretendía abrir un programa con Susana Giménez poco después de su separación, y Smith le advirtió que sería muy difícil conseguir esa nota, lo que habría generado aún más tensión.

Sobre por qué eligió hablar, fue clara: "Me costó mucho contarlo, pero lo hice porque era mi experiencia y tenía derecho a contarlo. Nunca me pidió perdón. De hecho, cuando lo conté la primera vez, que estaba vivo, pensé que me iba a escribir, y nada".

Con el tiempo, incluso pudo conversar con Jonatan Viale, quien reconoció el carácter duro de su padre: "El programa estaba bueno, pero eso no se hace… Fue mi maestro en producción, me enseñó cosas buenas, pero también me maltrató embarazada".

El testimonio de Pilar Smith dejó en evidencia, una vez más, cómo detrás de la pantalla también se esconden historias de presión, maltrato y consecuencias que van mucho más allá de lo profesional.

Con qué golosina compararon a Pilar Smith en un programa de streaming

Un momento insólito y muy divertido se vivió, días pasados, en el programa Ángel responde (Bondi Live), cuando un oyente sorprendió con una comparación inesperada que tuvo como protagonista a Pilar Smith.

A través de un audio de WhatsApp, el seguidor saludó al conductor y lanzó sin filtro: "Hola Angelito besos desde Merlo, San Luís. Pilar te adoro, sos la nueva mejor adquisición de LAM pero cómo no querés que Matilda Blanco te dé si te vas vestida como un paragüitas de Felfort”.

La referencia apuntaba directamente al vestido blanco con lunares de colores que llevaba puesta la periodista en el estudio, lo que desató carcajadas generalizadas.

Entre risas, Ángel de Brito no dudó en coincidir con la ocurrencia del oyente y retrucó divertido: “Es verdad”, antes de rematar con humor: “Esto lo mando ‘maldita’ Blanco”.

Lejos de incomodarse, Pilar se lo tomó con la mejor onda y hasta fue por más en medio del programa: “Ya consigan el canje; la llamamos a Rocío Marengo; ay sí, me encantó”, provocando una nueva ronda de risas entre sus compañeros.

Más tarde, la periodista trasladó la broma a sus redes sociales, donde compartió la comparación con el título “vestida de paragüitas” acompañado por un emoji de risa, demostrando que se tomó el momento con total humor.

Una situación inesperada, divertida y muy al estilo de la radio en vivo, que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la mañana.

