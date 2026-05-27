Mundial 2026: la sorprendente predicción del hombre que anticipó los campeones de las últimas ediciones

Y este alemán, como siempre que se habla de este deporte, no es sinónimo de buenas noticias para los argentinos: dice que Messi y la Scaloneta no podrán conseguir retener el campeonato y lograr la cuarta estrella. Su ganador es otro. Presentó un trabajo "científico" de varias páginas en las que asegura quién será el ganador y en una estrecha final.

Joachim Klement Joachim Klement, el alemán que dice que su método es infalible para predecir al ganador de los mundiales (Foto: perfil de X de Klement).

Y el campeón del Mundial 2026 será...

“Felicitaciones a los Países Bajos por finalmente ganar el trofeo que deberían haber ganado hace mucho tiempo. Cuídennos el trofeo a nosotros, los alemanes, porque volveremos dentro de cuatro años para reclamarlo de nuevo", asegura Klement. Será entonces un nuevo país en la lista de campeones. Y al decir que "deberían haber ganado hace mucho tiempo", el alemán evoca las finales de 1974 (la "Naranja Mecánica" de Cruyff, que perdió contra Alemania), la de 1978 (derrota frente a la Argentina) y la de 2010 (caída ante España).

El “modelo científico” para predecir mundiales

Klement contó que creó el sistema en 2014 utilizando variables estadísticas, económicas y futbolísticas para estimar qué selección tiene más probabilidades de ganar una Copa del Mundo.

Según explicó en distintos informes:

No se basa solamente en fútbol

Toma datos macroeconómicos

Demografía,

Experiencia internacional

Rendimiento histórico,

Valor de mercado de jugadores

Estabilidad institucional

Factores psicológicos y culturales

Él lo presenta como un “modelo econométrico propietario”; es decir, una fórmula estadística desarrollada por él mismo. Pese a esas categorías tan diferentes o "alejadas" del fútbol, le dieron resultado.

El camino a la final: ¿y la Argentina? ¿y Messi?

Klement hizo un análisis grupo por grupo y determinó cómo quedarán las llaves finales. Y así le quedó su cuadro:

el camino a la final 2 El camino a la copa del mundo. Sin buenas noticias para la Scaloneta (Foto: trabajo de Klement).

La Argentina gana su grupo y elimina a Uruguay en los nuevos 16avos. de final. Luego deja de lado a Turquía en octavos y llega al gran enfrentamiento en cuartos de final con Portugal. Messi vs. Ronaldo. Y ese será el final -siempre según el alemán- para Messi y la Selección. Cristiano llega adelante a una semifinal ante Bélgica, a la que derrotará.

La final que no queremos

El alemán hace una presentación de varias hojas para fundamentar "científicamente" por qué se van a dar los resultados que predice. Si hay un deporte que desafía cualquier pronóstico y lógica es el fútbol. Pero a Joachim Klement lo avalan que acertó en los últimos tres mundiales. Y se puede dar como "fácil" predecir que Francia y la Scaloneta llegarían a la final en 2022. Eran casi una fija. Lo mismo para el Mundial de Brasil. El local, junto Alemania, deberían jugar una semi y del otro lado, la Argentina de Sabella y Messi eran grandes candidatos.

Pero sin dudas, en 2018, acertó con un Francia que se consagró campeón sobre Croacia, una final que no muchos "vieron" de antemano.

Esta vez, según su método, en la final se encontrarán Portugal y los Países Bajos, que comandado por el defensor Virgil van Dijk se impondrá en una final apretada.

ganador del mundial El ganador de la próxima Copa del Mundo (Foto: trabajo de Klement).

Klement dice que no habrá otra final como la de Qatar 2022, que califica sin dudar como la "mejor de la historia de los mundiales". Pero esta vez es el turno de los Países Bajos. Esperemos que no y que el futbol sea, como inmortalizó Dante Panzeri, "la dinámica de lo impensado"