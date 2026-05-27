Nació el amor en los pasillos de El Trece y fueron vistos a los besos en una plaza: el video

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Invitados el ciclo de espectáculos, los protagonistas de esta historia de amor comentaron cómo fue el primer acercamiento de los dos y de qué manera nació el vínculo.

"Somos muy distintos, yo sé que él está muy nervioso. Él me genera una tranquilidad que yo no tengo, yo hablo mucho y él me escucha, nos complementamos un montón", reconoció Martina.

Y Maxi explicó mientras se tomaban de la mano en el estudio: "Fuimos charlando y conociéndonos más. El primer acercamiento habrá sido hace 15 días atrás".

Viva el amor.

Maxi y Martina cuestion de peso

Virginia Demo y su drástico cambio físico tras su paso por Cuestión de Peso

La ex Gran Hermano Virginia Demo dejó a todos boquiabiertos al mostrar su importante transformación física desde las redes y contar cómo hizo para bajar más de 13 kilos en solo tres meses.

“Escúchame una cosa. Miren…”, comenzó diciendo en un video en el que se mostró radiante, confiada y visiblemente feliz con su presente.

Acto seguido, dejó un mensaje directo para quienes atraviesan un camino similar: “Con esto les quiero decir que se puede”, expresó la actriz con firmeza.

Sin vueltas, Virginia Demo habló con total sinceridad sobre su proceso personal: “Tengo 57 años, ya tuve la menopausia. Entiendo que mis hormonas se empezaron a acomodar. Nunca pensé que iba a volver a este peso, un peso que no tenía hacía un montón”, reconoció destacando lo significativo del cambio en esta etapa de su vida.

“La verdad es que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué como de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo… Y la verdad es que estoy muy feliz ”, confesó Virginia tras su paso por Cuestión de Peso.