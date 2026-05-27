Desaparición de Agostina: el revelador audio a sus amigas que compromete al único detenido

agostina

En ese marco, la familia descartó que la adolescente se haya ido de su casa por problemas familiares. Según explicó la abuela, la relación entre Agostina y su madre Melissa era buena y no existían conflictos previos.

“Ella (la madre) le mandó un mensaje (al detenido), se contactó con él y le preguntó, porque le preguntó a todo el círculo que estuvo compartiendo, a todo el mundo, si alguien Agostina le había mandado mensajes por las redes, y él le aseguró que no la había visto”, relató Elizabeth.

Sin embargo, la mujer sostuvo que Barrelier reconoció después haber estado con la adolescente, luego de la declaración del remisero que lo identificó.

Ante la Justicia, el acusado evitó dar precisiones y cayó en contradicciones. Primero aseguró que no había visto a Agostina, aunque más tarde admitió que estuvo con ella minutos antes de la desaparición.

La abuela también rechazó otra de las versiones aportadas inicialmente por el detenido, vinculada a que la joven se habría subido a un auto rojo.

Elizabeth explicó además que Barrelier había sido pareja de Melissa años atrás y que actualmente mantenían una relación de amistad.

alerta sofia Agostina Vega

Qué dice la investigación

Según reconstruyó la investigación, Agostina salió cerca de las 22.30 desde la avenida Leandro N. Alem y tomó un remís hacia barrio Cofico. El chofer, conocido de la familia, declaró ante la Justicia que durante el viaje la adolescente le comentó que junto al ahora detenido le iban a hacer un regalo sorpresa a su mamá.

Los investigadores creen que Gabriel Lucas Barrelier la esperaba en barrio Cofico y que incluso habría pagado el viaje en remís.

La querella sostiene que ambos se retiraron caminando del lugar. Al momento de desaparecer, Agostina vestía un jean negro, un buzo bordó y zapatillas blancas.

La Justicia pidió que cualquier información sobre el paradero de la adolescente sea comunicada de inmediato a las autoridades policiales o judiciales.