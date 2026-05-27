Las crueles frases de Manu contra Lola que generaron repudio entre los fans de Gran Hermano: "Fue un error"

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Claro que luego se entregarían a la pasión, y en medio de eso Lola intentó, según ella sin darse cuenta, aconsejar a Manuel en materia de estrategia del juego lo que terminó costándole la expulsión a sólo pocos días de haber conseguido reinsertarse en el juego.

En esta oportunidad, Manu también se quebró al ver cómo su flamante pareja volvía a tener que irse. Pero lo cierto es que tras unas pocas horas, dejó de lado las lágrimas y cualquier bajó depresivo para concentrarse en la competencia, y hasta llegó a hablar de error en lo que a su vínculo con Lola se refiere.

Instalado en el stream de la casa junto a Titi, Manuel Ibero no dudó en pedir disculpas y remarcar que su proceder con Lola no fue más que un error. "Quería venir a hablar en stream, sobre todo para pedirles perdón por desenfocarme 4 días del juego; no tenía el juego como prioridad por estar con Lola, ya que lo primero que me dijo al entrar fue que estaba soltera", lanzó de entrada.

"También pedirle disculpas a Lola y a la gente que la votó para que entrara. Ahora me enfoqué de nuevo en el juego y no voy a parar hasta la final; espero no me condenen por este error", agregó sin darse cuenta que con sus palabras no estaban haciendo más que enfurecer al fandom de Lola al tildar su romance con ella como una equivocación.

Ahora habrá que ver qué dice la exhermanita al respecto, y si tras estas declaraciones lo esperará para continuar su relación amorosa fuera de la casa más famosa de la televisión argentina. Por lo pronto, Lola contó a través de sus redes sociales la sorpresa que Manuel le envió en la valija suya que había quedado en la casa. "Abrí la valija y Manu m mandó las flores que me regaló en la fiesta", reveló visiblemente enamorada junto a un ramo de rosas rojas.

IG Lola GH flores de Manuel

Qué es lo que Manuel le dijo a Lola al oído tras ser expulsada de Gran Hermano

La expulsión de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) provocó un verdadero sacudón dentro de la casa y uno de los más afectados fue Manuel Ibero, quien quedó completamente desbordado por la situación luego de la salida definitiva de la participante con la que había comenzado una historia sentimental dentro del reality. La joven fue apartada de la competencia tras volver a incumplir una de las normas centrales del juego: compartir información del exterior después de haber regresado gracias al repechaje hace apenas unos días.

En medio de un clima cargado de tensión y tristeza, se conoció el conmovedor momento que ambos protagonizaron instantes antes de despedirse. Mientras Lola se preparaba para abandonar la casa por la puerta giratoria, Manuel se acercó visiblemente angustiado y le dijo al oído: “Te quiero. Esperame”.

Muy sensibilizada por lo ocurrido y todavía impactada por tener que dejar nuevamente el certamen, la participante le respondió: “Tranqui, obvio… Y perdoname”. Sin poder contener la emoción, el joven retrucó mientras la abrazaba: “No, perdoname a mí”.

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La escena dejó en evidencia el fuerte vínculo que construyeron durante la convivencia y mostró el difícil momento que atraviesa Manu tras la partida de su compañera. Pero el golpe no fue solamente emocional, ya que la situación también complicó seriamente su continuidad dentro del programa.

La determinación fue tomada por El Big y la producción del reality después de detectar nuevas infracciones vinculadas al manejo de información del afuera. Cabe recordar que Lola Tomaszeuski había logrado regresar a la competencia hacía menos de una semana mediante el repechaje, aunque su regreso terminó abruptamente por haber hablado de más.

Antes de cruzar definitivamente la puerta de salida, la influencer hizo una fuerte autocrítica delante de todos sus compañeros. “Soy una boluda. Me fui de boca”, reconoció todavía conmocionada por las consecuencias de sus dichos. Además, aclaró que nunca quiso perjudicar ni su juego ni el de los demás participantes.

Sin embargo, las repercusiones alcanzaron también a Manuel Ibero, quien recibió una sanción por haber intervenido en conversaciones relacionadas con la información que había revelado Lola. Como consecuencia, quedó automáticamente nominado, una situación que pone en riesgo su permanencia en la casa.