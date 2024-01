Santiago Del Moro reveló el problema que tiene con su suegra: "Me echó y no se lo perdone nunca"

image.png

“Estaban todos mis amigos, parientes. como 50 personas. Salgo de la pileta y me dice ´Santiago podes agarrar tus cosas y te podes ir´. Delante de todos, le dije ´ya voy´. Me hice un largo por debajo pensando en cómo salgo de acá y salí eyectado”, dijo.

“Ella no quería que este con su hija. Me echo y no se lo perdoné nunca mas”, dijo a tono de chiste.

El conductor está casado con María José Sánchez y son padres de 3 hijos.