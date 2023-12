Los fuertes cambios en el programa de Santiago del Moro que generan tensión e internas

Según contó la periodista Nancy Duré en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, la decisión de la locutora se debe a otra propuesta laboral que se adapta más a sus horarios.

Incluso, fue el 22 de diciembre desde su cuenta en la red social X, donde el propio Santiago del Moro le daba la bienvenida a su equipo a Edith.

"Bienvenida @Edi_hermida qué bueno que te sumes a #ElclubdelMoro en FM 99.9! Atención porque hay muchas más novedades para la temporada 2024", advertía el conductor.

En este contexto, en el ciclo del Trece, Adrián Pallares contó que “la incorporación de Edith cayó como una bomba atómica en el seno del programa”.

“Edith es una gran figura y nosotros pensamos que ella se sumaría en el rol de locutora, que es el que abandona Carbonell, pero no. En teoría, va a ser coconductora, ocupando entonces el lugar de Maju Lozano, que no anunció que se iba”, advirtió Nancy Duré.

“Lo que tiene Edith es que ella se adapta bien. Si tiene que jugar, juega y si tiene que hablar seria, lo hace. Hay muchos locutores que sienten que hacer de perro o de mono hace que pierdan su no sé qué intelectual”, apuntó por su parte Paula Varela.

El insólito motivo que casi lleva a Edith Hermida a la prostitución

En una entrevista con Infobae, la periodista y panelista de Bendita, Edith Hermida, contó una increíble anécdota que vivió con una amiga cuando eran adolescentes.

"En la adolescencia me gustaba salir.... siempre me gustó la joda. Mi mamá no me dejaba, pero yo era muy sociables. Entonces, salía igual. Me escapaba", comenzó narrando.

Edith recordó una experiencia que le tocó atravesar una noche con una amiga. "Hace poco una amiga me recordó una anécdota... del día que casi fuimos prostitutas", siguió.

"Teníamos una amiga de una amiga que no sabíamos bien qué hacía..... le pagaban por ir a tomar una copa a un lugar. Siempre tenía mucha ropa y plata. Y nosotras no tenía un mango", agregó.

La periodista rememoró que una noche les ofrecieron a ella hacer lo mismo: "Una noche nos dice: 'vamos a tomar algo a algún lugar'. Nos iban a pagar como que te diga ahora 10.000 pesos a cada una. Todas dijimos: 'Vamos'. Nos vino a buscar un remise".

"Cuando llegamos, mi amiga entra al lugar, sale y vine con la plata. Me dice: 'No, al final no tenemos que entrar a tomar nada porque no llegaron los tipos que tenían que venir’. Y nos fuimos", cerró.