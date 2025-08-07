Saturno retrógrado 2025: qué significa, cómo impacta en agosto y qué cambios trae para cada signo

Fechas clave del tránsito de Saturno retrógrado
Inicio del retroceso: 29 de junio de 2025
Pico de impacto: todo el mes de agosto, con tensión extra del 15 al 22 por tránsitos cruzados
Fin del retrógrado: 15 de noviembre de 2025
Qué revisar durante agosto con Saturno retrógrado
Compromisos laborales, promesas incumplidas o acuerdos que ya no funcionan
Vínculos que consumen más de lo que aportan
Proyectos que necesitan más estructura o disciplina
Hábitos de autoexigencia o escapismo emocional
Dificultades para poner límites o sostener rutinas
Qué hacer para aprovechar el tránsito
Evaluá dónde estás asumiendo responsabilidades ajenas
Establecé límites claros en vínculos personales o profesionales
Reforzá tu rutina espiritual, emocional o creativa
Aceptá que algunas cosas se retrasen: es parte del proceso de maduración
Hacé introspección: escribí, meditá, revisá lo que te frustra
Cómo impacta Saturno retrógrado en Piscis signo por signo
Aries
Sentirás que el pasado vuelve para ser cerrado. Tomate tu tiempo para ordenar lo emocional y sanar silencios.
Tauro
Revisás tu lugar dentro de grupos, amistades o proyectos colectivos. Puede haber conflictos con figuras de autoridad.
Géminis
Se reevalúa tu camino profesional. Preguntas como "¿esto es lo que quiero?" o "¿vale el esfuerzo?" estarán muy presentes.
Cáncer
Cambios de creencias, crisis de fe o necesidad de redefinir tu propósito. El crecimiento no siempre es cómodo.
Leo
Tiempo para revisar tus vínculos más íntimos, deudas pendientes o temas de control. Momento de transformaciones internas.
Virgo
Saturno retrógrado toca tu zona de pareja o asociaciones. ¿Dónde das más de lo que recibís? Replanteos fuertes.
Libra
Reorganización de rutinas, salud física y mental. También puede traer exigencias en el trabajo. Cuidate del agotamiento.
Escorpio
Se activa tu creatividad bloqueada o el deseo de reconectar con el disfrute. Cuidá los vínculos con hijos o personas jóvenes.
Sagitario
Es un tránsito intenso en el hogar y la familia. Revisás la base emocional sobre la que estás construyendo tu presente.
Capricornio
Tiempos de silencio para ordenar tus pensamientos. Posibles trabas en temas de estudio, traslados o comunicaciones.
Acuario
Saturno revisa tu economía: deudas, gastos innecesarios y formas de sostenerte a largo plazo.
Piscis
El tránsito ocurre sobre tu signo: sentís el peso de la responsabilidad, pero también podés reconstruirte desde otro lugar.
Conclusión
Saturno retrógrado es una pausa obligatoria, pero con propósito. En agosto 2025, el llamado es a revisar sin miedo, soltar sin culpa y ordenar lo esencial. No todo tiene que avanzar rápido para ser valioso: a veces crecer es detenerse, mirar atrás y construir mejor.