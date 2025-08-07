En vivo Radio La Red
signo
Piscis
ASTROLOGÍA

Saturno retrógrado 2025: qué significa, cómo impacta en agosto y qué cambios trae para cada signo

Saturno sigue retrógrado en Piscis durante agosto 2025. Conocé cómo afecta a cada signo y qué revisar en tus estructuras, vínculos y proyectos.

Desde el 29 de junio de 2025 al 15 de noviembre, Saturno está retrógrado en el signo de Piscis, marcando una etapa de revisión profunda que se sentirá con más intensidad durante todo agosto. Este planeta, asociado a los límites, la disciplina y las estructuras, cuando retrocede nos invita a replantear compromisos, asumir responsabilidades pendientes y soltar cargas que ya no funcionan.

Durante este mes, el tránsito se cruza con otros aspectos tensos —como la sombra pre-retrógrada de Mercurio y algunas cuadraturas de Marte— que activan los procesos que Saturno vino a trabajar. Agosto puede sentirse denso, pero también ofrece una oportunidad poderosa de maduración y limpieza kármica.

saturno retrogrado 1

¿Qué significa Saturno retrógrado?

Cuando Saturno está retrógrado, las lecciones del planeta se vuelven internas y más personales. No es el mejor momento para expandir, sino para consolidar lo ya construido, revisar las bases y corregir lo que no esté firme. Es una etapa que puede sentirse exigente, pero que tiene un sentido de propósito: fortalecer lo que vale la pena y soltar lo que no.

En el signo de Piscis, Saturno pide revisar temas espirituales, sacrificios, emociones reprimidas y límites difusos. ¿Dónde estás dando de más? ¿Qué estructura necesitás reforzar? ¿Qué creencia ya no te sostiene?

Fechas clave del tránsito de Saturno retrógrado

  • Inicio del retroceso: 29 de junio de 2025

  • Pico de impacto: todo el mes de agosto, con tensión extra del 15 al 22 por tránsitos cruzados

  • Fin del retrógrado: 15 de noviembre de 2025

saturno retrogrado 2

Qué revisar durante agosto con Saturno retrógrado

  • Compromisos laborales, promesas incumplidas o acuerdos que ya no funcionan

  • Vínculos que consumen más de lo que aportan

  • Proyectos que necesitan más estructura o disciplina

  • Hábitos de autoexigencia o escapismo emocional

  • Dificultades para poner límites o sostener rutinas

Qué hacer para aprovechar el tránsito

  • Evaluá dónde estás asumiendo responsabilidades ajenas

  • Establecé límites claros en vínculos personales o profesionales

  • Reforzá tu rutina espiritual, emocional o creativa

  • Aceptá que algunas cosas se retrasen: es parte del proceso de maduración

  • Hacé introspección: escribí, meditá, revisá lo que te frustra

saturno retrogrado 3

Cómo impacta Saturno retrógrado en Piscis signo por signo

Aries

Sentirás que el pasado vuelve para ser cerrado. Tomate tu tiempo para ordenar lo emocional y sanar silencios.

Tauro

Revisás tu lugar dentro de grupos, amistades o proyectos colectivos. Puede haber conflictos con figuras de autoridad.

Géminis

Se reevalúa tu camino profesional. Preguntas como "¿esto es lo que quiero?" o "¿vale el esfuerzo?" estarán muy presentes.

Cáncer

Cambios de creencias, crisis de fe o necesidad de redefinir tu propósito. El crecimiento no siempre es cómodo.

Leo

Tiempo para revisar tus vínculos más íntimos, deudas pendientes o temas de control. Momento de transformaciones internas.

mercurio leo signos.jpg

Virgo

Saturno retrógrado toca tu zona de pareja o asociaciones. ¿Dónde das más de lo que recibís? Replanteos fuertes.

Libra

Reorganización de rutinas, salud física y mental. También puede traer exigencias en el trabajo. Cuidate del agotamiento.

Escorpio

Se activa tu creatividad bloqueada o el deseo de reconectar con el disfrute. Cuidá los vínculos con hijos o personas jóvenes.

Sagitario

Es un tránsito intenso en el hogar y la familia. Revisás la base emocional sobre la que estás construyendo tu presente.

Capricornio

Tiempos de silencio para ordenar tus pensamientos. Posibles trabas en temas de estudio, traslados o comunicaciones.

Acuario

Saturno revisa tu economía: deudas, gastos innecesarios y formas de sostenerte a largo plazo.

Piscis

El tránsito ocurre sobre tu signo: sentís el peso de la responsabilidad, pero también podés reconstruirte desde otro lugar.

Conclusión

Saturno retrógrado es una pausa obligatoria, pero con propósito. En agosto 2025, el llamado es a revisar sin miedo, soltar sin culpa y ordenar lo esencial. No todo tiene que avanzar rápido para ser valioso: a veces crecer es detenerse, mirar atrás y construir mejor.

