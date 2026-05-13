La inesperada confesión de Daniela De Lucía sobre Emanuel en Gran Hermano: "Tuvimos..."

Por otra parte, remarcó por qué su acercamiento fue tan magnético para el resto de los concursantes: “Fue lo único genuino que se generó en la casa. Vi cómo nos miraron cuando nos vieron bailando”.

Daniela De Lucía en Corta por Lozano

Cómo fue la salida de Daniela De Lucía de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a atravesar una noche decisiva este lunes 11 de mayo con una nueva gala de eliminación que mantuvo la tensión hasta el último minuto. Después de una votación muy pareja y marcada por la expectativa del público, Daniela De Lucía se convirtió en la nueva eliminada del reality de Telefe.

La definición final la enfrentó con Danelik, en un mano a mano cargado de nerviosismo tanto dentro como fuera de la casa. Mientras los participantes aguardaban el anuncio en silencio y con visible preocupación, las redes sociales explotaban con campañas y opiniones divididas entre los fanáticos del programa.

Una vez confirmado el resultado, Daniela recorrió la casa para despedirse de sus compañeros entre abrazos, palabras de agradecimiento y varios momentos de emoción. Algunos jugadores no pudieron contener las lágrimas ante su salida, reflejando el fuerte vínculo que había construido durante la convivencia.

La placa de nominados había sido una de las más exigentes de las últimas semanas, ya que también incluía a Emanuel, Cinzia y Zunino. Sin embargo, con el correr de la gala, la votación terminó inclinándose contra Daniela, quien debió abandonar definitivamente la competencia.