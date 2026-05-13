Wanda Nara publicó una llamativa foto que alimenta los rumores de amorío con Agustín Bernasconi.

Con su foto de esta mañana, Wanda no desmintió nada. Solo sonrió desde las stories y dejó que la imagen hablara sola.

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¿Querés ser mi hijo?, la película que une a Wanda Nara y Agustín Bernasconi

La historia detrás de los rumores tiene nombre propio. ¿Querés ser mi hijo? es una comedia romántica familiar que marca el debut cinematográfico de Wanda Nara y es un remake del exitoso film mexicano del mismo título. El rodaje arrancó el 25 de abril en Montevideo y continuará entre Uruguay y Argentina, con estreno previsto para finales de 2026.

Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su departamento de soltera con el corazón roto. Allí conoce a Javier, su joven vecino de 23 años, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira estratégica termina dando lugar a un romance inesperado, pese a los 20 años de diferencia entre ambos. Ese Javier lo pone en pantalla, justamente, Agustín Bernasconi.

El elenco se completa con Jean Pierre Noher y Charo López, y la dirección está a cargo de Hernán Guerschuny, conocido por Casi feliz y Una noche de amor. La producción reúne a Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4 en coproducción con Telefe Studios.

Con este contexto, la foto que publicó Wanda esta mañana adquiere otra dimensión: ella y Bernasconi llevan semanas compartiendo set, escenas de romance incluidas, en una historia de ficción que —según los rumores— puede no serlo tanto.