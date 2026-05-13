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Wanda Nara publicó una llamativa foto que alimenta los rumores de amorío con Agustín Bernasconi

Wanda Nara compartió una curiosa imagen de Agustín Bernasconi, en medio de versiones de un romance en puerta.

13 may 2026, 18:17
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Wanda Nara publicó una llamativa foto que alimenta los rumores de amorío con Agustín Bernasconi.
Wanda Nara publicó una llamativa foto que alimenta los rumores de amorío con Agustín Bernasconi.

Wanda Nara publicó una llamativa foto que alimenta los rumores de amorío con Agustín Bernasconi.

En medio de los rumores que la ubican en un romance con Agustín Bernasconi, Wanda Nara prendió fuego las redes con una simple story de Instagram. La imagen muestra a Maxi López —su ex marido y padre de sus tres hijos mayores— junto a un nene pequeño vestido con la camiseta de River Plate. Ese nene era Agustín Bernasconi. El texto que eligió Wanda para acompañar la foto no dejó lugar a la ambigüedad: "Las vueltas de la vida".

La postal, que parece de mediados de los 2000, refleja un momento en el que López era jugador del Millonario y el hoy actor y cantante no era más que un chico hincha del club. Nadie podía imaginar entonces el triángulo que décadas después capturaría la atención de todo el espectáculo argentino.

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El posteo llega en un momento de máxima tensión informativa alrededor de Wanda. En el programa SQP de América TV, Yanina Latorre afirmó que la empresaria y Bernasconi habrían iniciado un vínculo mientras filmaban una película en Uruguay, y que eso habría desencadenado los conflictos con su actual pareja, Martín Migueles.

Ante los rumores, Bernasconi salió a desmentirlos públicamente desde su cuenta de X: "Hola. No suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni en nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más". Sin embargo, el gesto que generó más ruido vino después: a los pocos minutos de publicar ese descargo, el propio Bernasconi borró los mensajes, lo que disparó todo tipo de especulaciones entre los usuarios

Con su foto de esta mañana, Wanda no desmintió nada. Solo sonrió desde las stories y dejó que la imagen hablara sola.

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¿Querés ser mi hijo?, la película que une a Wanda Nara y Agustín Bernasconi

La historia detrás de los rumores tiene nombre propio. ¿Querés ser mi hijo? es una comedia romántica familiar que marca el debut cinematográfico de Wanda Nara y es un remake del exitoso film mexicano del mismo título. El rodaje arrancó el 25 de abril en Montevideo y continuará entre Uruguay y Argentina, con estreno previsto para finales de 2026.

Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su departamento de soltera con el corazón roto. Allí conoce a Javier, su joven vecino de 23 años, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira estratégica termina dando lugar a un romance inesperado, pese a los 20 años de diferencia entre ambos. Ese Javier lo pone en pantalla, justamente, Agustín Bernasconi.

El elenco se completa con Jean Pierre Noher y Charo López, y la dirección está a cargo de Hernán Guerschuny, conocido por Casi feliz y Una noche de amor. La producción reúne a Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4 en coproducción con Telefe Studios.

Con este contexto, la foto que publicó Wanda esta mañana adquiere otra dimensión: ella y Bernasconi llevan semanas compartiendo set, escenas de romance incluidas, en una historia de ficción que —según los rumores— puede no serlo tanto.

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