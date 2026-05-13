La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo y mejoró más de cinco puntos interanuales

En ese sentido, el organismo estadístico recordó que marzo de 2025 estuvo afectado por las inundaciones en Bahía Blanca, que impactaron en el polo petroquímico de la zona.

Otro de los sectores con fuerte avance fue el de industrias metálicas básicas, con una suba de 10 puntos, explicada por el aumento en la producción de acero crudo. También se destacaron los incrementos en alimentos y bebidas, con una mejora de 4 puntos, y en refinación de petróleo, con un alza de 10,2 puntos.

Industria de plásticos.jpg La mejora interanual estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de 15,7 puntos en el bloque de sustancias y productos químicos, asociado a mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

De acuerdo con el informe oficial, los bloques que operaron por encima del nivel general fueron refinación del petróleo, con 86%, industrias metálicas básicas con 73,3%, papel y cartón con 70%, sustancias y productos químicos con 69,5% y alimentos y bebidas con 61,6%.

Los rubros que se ubicaron debajo del promedio

En tanto, por debajo del promedio se ubicaron productos minerales no metálicos, edición e impresión, productos del tabaco, industria automotriz, productos de caucho y plástico, textiles y metalmecánica excepto automotores, todos con niveles inferiores al 60%.

La producción industrial había mostrado un rebote en marzo tras un primer bimestre débil. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero creció 3,2% mensual y 5% interanual, aunque analistas señalaron que parte de la mejora estuvo influida por la baja base de comparación.

ford-industria-automotriz-autopartes.webp Por debajo del promedio se ubicaron la industria automotriz, productos de caucho y plástico, textiles y metalmecánica excepto automotores, todos con niveles inferiores al 60%.

Qué pasó con la industria y la construcción

Por su parte, la producción industrial manufacturera registró en marzo un incremento interanual del 5% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que el sector de la construcción evidenció una suba del 12,7% en igual período.

En ese contexto, la industria acumuló en el primer trimestre del año una caída del 2,3% en comparación con el mismo período de 2025. En marzo, la serie desestacionalizada del indicador registró un aumento del 3,2% respecto de febrero, mientras que la serie tendencia ciclo mostró una mejora del 0,6% en relación con el mes anterior.

Mientras que en marzo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba del 12,7% respecto de igual mes de 2025. En tanto, el acumulado del primer trimestre de 2026 del índice de serie original mostró un incremento del 3,9% en comparación con el mismo período de 2025.