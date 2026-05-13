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La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo y mejoró más de cinco puntos interanuales

El dato del INDEC mostró una fuerte recuperación mensual e interanual, aunque el nivel de actividad sigue por debajo del 60% y con señales mixtas hacia abril.

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El indicador registró un incremento de 5

El indicador registró un incremento de 5,2 puntos porcentuales respecto de febrero y una suba de 5,4 puntos en comparación con marzo de 2025, en un contexto de recuperación parcial del sector. (Foto: archivo)

La industria manufacturera utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo, lo que marcó una mejora tanto mensual como interanual, aunque el nivel aún se mantuvo por debajo del 60%. Así lo indicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Leé también La industria utilizó el 54,6% de su capacidad instalada en febrero
La industria opera al nivel más bajo desde 2002: el uso de capacidad instalada cayó al 54,6% en febrero. 

El indicador registró un incremento de 5,2 puntos porcentuales respecto de febrero y una suba de 5,4 puntos en comparación con marzo, en un contexto de recuperación parcial del sector.

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El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello, se reunió con representantes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y cámaras empresarias para anunciar la puesta en marcha del programa. (Foto: Archivo)

El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello, se reunió con representantes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y cámaras empresarias para anunciar la puesta en marcha del programa. (Foto: Archivo)

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La mejora interanual estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de 15,7 puntos en el bloque de sustancias y productos químicos, asociado a mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

En ese sentido, el organismo estadístico recordó que marzo de 2025 estuvo afectado por las inundaciones en Bahía Blanca, que impactaron en el polo petroquímico de la zona.

Otro de los sectores con fuerte avance fue el de industrias metálicas básicas, con una suba de 10 puntos, explicada por el aumento en la producción de acero crudo. También se destacaron los incrementos en alimentos y bebidas, con una mejora de 4 puntos, y en refinación de petróleo, con un alza de 10,2 puntos.

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La mejora interanual estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de 15,7 puntos en el bloque de sustancias y productos químicos, asociado a mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

La mejora interanual estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de 15,7 puntos en el bloque de sustancias y productos químicos, asociado a mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

De acuerdo con el informe oficial, los bloques que operaron por encima del nivel general fueron refinación del petróleo, con 86%, industrias metálicas básicas con 73,3%, papel y cartón con 70%, sustancias y productos químicos con 69,5% y alimentos y bebidas con 61,6%.

Los rubros que se ubicaron debajo del promedio

En tanto, por debajo del promedio se ubicaron productos minerales no metálicos, edición e impresión, productos del tabaco, industria automotriz, productos de caucho y plástico, textiles y metalmecánica excepto automotores, todos con niveles inferiores al 60%.

La producción industrial había mostrado un rebote en marzo tras un primer bimestre débil. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero creció 3,2% mensual y 5% interanual, aunque analistas señalaron que parte de la mejora estuvo influida por la baja base de comparación.

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Por debajo del promedio se ubicaron la industria automotriz, productos de caucho y plástico, textiles y metalmecánica excepto automotores, todos con niveles inferiores al 60%.

Por debajo del promedio se ubicaron la industria automotriz, productos de caucho y plástico, textiles y metalmecánica excepto automotores, todos con niveles inferiores al 60%.

Qué pasó con la industria y la construcción

Por su parte, la producción industrial manufacturera registró en marzo un incremento interanual del 5% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que el sector de la construcción evidenció una suba del 12,7% en igual período.

En ese contexto, la industria acumuló en el primer trimestre del año una caída del 2,3% en comparación con el mismo período de 2025. En marzo, la serie desestacionalizada del indicador registró un aumento del 3,2% respecto de febrero, mientras que la serie tendencia ciclo mostró una mejora del 0,6% en relación con el mes anterior.

Mientras que en marzo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba del 12,7% respecto de igual mes de 2025. En tanto, el acumulado del primer trimestre de 2026 del índice de serie original mostró un incremento del 3,9% en comparación con el mismo período de 2025.

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