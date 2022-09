Se acostó con el padrino de bodas de su padre en la noche del casamiento: "Y mi papá nunca..." 

Sin embargo, después de la ceremonia, la invitaron a volver a su Airbnb, donde ambos terminaron durmiendo juntos.

Deleitó a sus seguidores de TikTok con la historia en una serie de videos de dos partes titulada "Cómo me relacioné con el padrino de mi papá en su boda", donde explica exactamente lo que sucedió.

“Mi papá se va a casar con su ahora esposa en Montana, así que volé allí con mi mejor amiga”, explicó.

woman-sleeps-with-dads-best-man-wedding-1.webp

Teniendo en cuenta solo el relato de una de las partes, podemos decir que todo comenzó cuando Barey decidió viajar a Montana para el casamiento de su padre con su nueva esposa.

Fue con una amiga y sabía muy bien que el padrino de bodas había llegado desde Suecia exclusivamente para cumplir su función.

Cupido traccionó la flecha cuando ambos quedaron frente a frente en los asientos de adelante del salón de la ceremonia. Stella no tenía idea de que el padrino estaría "tan bueno" y él, según afirma la influencer, no dejaba de hacer contacto visual con ella.

“Seguimos haciendo contacto visual y siento mucha tensión entre nosotros, porque él es muy atractivo”, dice Barey.

En ese momento, la joven pensó que no sería lo correcto intentar tener un approach con él en la boda de su padre, pero este pensamiento fue perdiendo solidez conforme avanzó la noche.

En la fiesta post casamiento, “las cosas se pusieron serias”.

Cuando finalizó el festejo, a eso de las cuatro de la mañana, el sueco y un amigo de toda la vida de su padre las invitaron a ella y a su amiga a quedarse en su Airbnb. Ellas aceptaron porque no conseguían un auto para retornar a su hotel.

Ya en el Airbnb, pasó ésto entre ella y el amigo europeo del recién casado: “Pensé: 'Supongo que tenemos que dormir aquí'. Y me acosté a su lado. Me despierto a la mañana siguiente junto al padrino de bodas de mi papá y mi amiga. Obviamente esa noche hicimos cosas, con mi amiga durmiendo a mi lado”.

“Él nos lleva de regreso, y estaba muy nerviosa porque es muy lindo, y no sabía si siquiera recordaba que habíamos estado. O tal vez se arrepienta. No hablamos de eso, y no le digo a mi mejor amiga”, completa Barey.

S0EJyHeBG_720x0__1.webp

En el vuelo de vuelta sin su amiga, quien ya se había ido por su cuenta, Stella y el sueco se reencontraron.

“Todo el tiempo estoy tan nerviosa, pero tan enamorada. Esta es la parte más extraña: resulta que sabía exactamente lo que hicimos y no se avergonzó de ello”, comenta.

Y cierra: “Pero no hablamos de todo eso hasta que me despido de él. Me decía que no quería dejarme, que me iba a extrañar mucho. Luego se sube al avión y recibo un mensaje de texto de él. Era una foto de su mano, con su lindo reloj, agarrando mi muslo debajo de las sábanas la noche que estuvimos juntos”.

Finalmente, Stella y el padrino de bodas dialogaron unas pocas veces más por mensajes de texto hasta que la relación se desvaneció.

El hombre tenía familia en Suecia (aunque Stella cree que está separado) y ella no estaba realmente interesada en tener un romance a distancia.

¿El novio se enteró? “Hasta donde yo sé, mi papá nunca se enteró. Nunca se lo dije, y estoy bastante segura de que su amigo nunca se lo dijo, porque todavía son amigos”.