Se conocieron los motivos ocultos por los que Dady Brieva canceló su show en Uruguay

Pero trascendió otro de los motivos, y quizás el más importante de la suspensión: le tenían miedo a sufrir una manifestación en su contra en la puerta del teatro.

“Los shows no fueron suspendidos, fueron cancelados. No solo no vendió, sino que además había sospechas de podía haber alguna especie de manifestación en contra de él, escraches... ya en redes estaban diciendo eso”, contó Gustavo Descalzi en A la tarde. América.

“Lo que ocurrió es que el año pasado tuvo algunas declaraciones fuertes, fiel al estilo de Dady Brieva, en defensa de la Argentina, del kirchnerismo... como él opina de todo, le preguntan algo, y él opina, y algunas cosas no cayeron bien”, sumó.

Se supo cuántas entradas había vendido Dady Brieva antes de cancelar su show en Uruguay

Dady Brieva vivió un muy mal momento en Uruguay que incluyó la cancelación de un show por vender pocas entradas. Todo se dio tras que el humorista tuviera picantes cruces en distintos programas de televisión del país vecino.

Según contaron en las redes, después de tener fuertes declaraciones contra el país, la gente desistió de ir a ver su presentación en el Teatro Macció, de San José y debió suspender el show, ya que apenas había vendido sólo 17 entradas.

El espectáculo “Súper Dady”, programado para el 15 de agosto, fue cancelado por una decisión de la productora pero aseguran que se debió a la devolución de entradas masiva.

Entre otras cosas, en una de las entrevistas que dio - para el programa Buscadores de Canal 5 y VTV- uno de los panelistas le preguntó si había tomado agua de la canilla desde que llegó a Uruguay (ya que no es potable) y lo increpó por los dichos de Alberto Fernández en relación a ese tema.