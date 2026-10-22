El calvario que vive la novia del Roña Castro, a una semana de su muerte, con sus herederos: "Estoy encerrada..."

Noelia habló de la interna familiar y respondió a las versiones sobre su relación con el Roña Castro

Durante la entrevista, Noelia reconoció que existían dificultades en su vínculo con los hijos de Castro, aunque aseguró comprender el dolor que atraviesan. “Yo entiendo el dolor también de su familia porque estamos viviendo todos un duelo y yo creo que lo querían tanto como lo quería yo”, manifestó.

Lejos de buscar una confrontación, pidió terminar con las disputas: “A mí no me dan ganas de enfrentarme con nadie. No tengo ganas porque él ya no está y nadie me lo va a devolver ni a mí ni a ellos, entonces me parece totalmente al pedo. Ya está, él no está más, entonces cortémosla. Estamos viviendo todos un duelo”.

Además, rechazó las versiones que la señalaban como alguien que intentaba alejar al exboxeador de sus seres queridos. “Nunca le hablé mal, nunca le prohibí nada. Y agradezco a Dios porque yo tengo la conciencia muy tranquila. Por eso digo, basta con la guerra”, afirmó.

Otro momento contundente se produjo cuando le preguntaron cómo había sido el trato que recibió durante el velorio. Ante la consulta sobre si había percibido hostilidad, respondió sin vueltas: “No hubo trato”.

La mujer también salió al cruce de las especulaciones sobre posibles intereses económicos detrás de la relación y aseguró que siempre tuvo sus propios ingresos. “Yo no le debo nada a nadie, chicos. Yo lo que tengo es mío. Nosotros siempre fuimos los dos para todo, los dos para todo”, remarcó.

En ese sentido, insistió en que nunca dependió económicamente de Castro y que ambos compartían los gastos y los gustos que se daban como pareja. “Yo siempre tuve mi plata, nosotros fuimos los dos siempre a la par para todo, a mí no me mantuvo nadie, yo no vivía de nadie. Los gustos que nos dábamos, nos dábamos como toda pareja y bien merecidos que los teníamos”, disparó.

También desmintió las declaraciones que habría realizado Jonathan, amigo del exboxeador, quien sostuvo que Castro tenía intenciones de terminar la relación. “Mentira, porque nosotros estábamos súper bien y te lo pueden decir un montón de allegados nuestros. Un montón. Incluso lo ves en esa última nota que hicieron”, respondió.

Por último, frente a las versiones que ponían en duda la exclusividad de la pareja y sugerían que el deportista podía mantener relaciones con otras mujeres, Noelia consideró que esos comentarios buscaban desacreditarla. “Yo sé que me van a salir a pinchar por todos lados, pero nosotros sabemos cómo eran las cosas. Las sabemos”, concluyó.