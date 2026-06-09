Se filtraron imágenes de la inauguración del Mundial 2026: increíble show

En ese contexto, los videos filtrados alimentaron aún más el misterio. En las imágenes se observan complejas coreografías aéreas realizadas por cientos y hasta miles de drones que dibujan enormes figuras luminosas en el cielo nocturno. La precisión de los movimientos y la magnitud del despliegue dejaron boquiabiertos a quienes pudieron presenciar el ensayo.

Las redes sociales explotaron de inmediato. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de pruebas vinculadas directamente al Mundial, otros creen que podría corresponder a otro evento de gran escala. Lo cierto es que las imágenes llegaron en el momento justo: cuando la expectativa por la Copa del Mundo empieza a crecer a pasos agigantados.

Si finalmente estas pruebas forman parte de la ceremonia inaugural, el Mundial 2026 podría ofrecer un espectáculo sin precedentes, combinando tecnología de última generación, entretenimiento y fútbol en una experiencia visual nunca vista.

Por ahora, FIFA guarda silencio. Pero una cosa parece estar clara: el torneo más importante del planeta quiere arrancar a lo grande y estas imágenes podrían ser apenas una pequeña muestra de lo que está por venir.