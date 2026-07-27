Lali Espósito defendió a Rosalía ante la ola de críticas: "Prefiero creerle"

"Me preguntaron dónde estaba y yo dije vacacionando pero entiendo que ya tenían todo eso armado no para que yo vuelve a cantar. María (Becerra) la rompió toda, divina, una reina. Después no tengo idea de la interna de eso", dijo la artista.

La postura de Lali Espósito sobre Rosalía en medio de la terrible polémica

Sobre el tema Rosalía y el revuelo que se instaló previo a sus shows en Argentina, Lali Espósito dejó en claro su postura con lo sucedido con su colega.

"Ella no subió ningún video, le puso un repost a algo que tenía su canción. Digo: ¿cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces en redes likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco y me parece una persona amorosa y puedo dar fe que es respetuosa de nuestro país", aseguró la cantante en charla con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y agregó sobre todo lo que se generó en torno al tema: "Esta cosa medio exagerada de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar y una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada y está en su derecho también".

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, ahí sí diría que está equivocada y andá a la re... pero no fue el caso, le puso un repost", continuó la cantante.

"Estamos mucho más enojado con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle", concluyó Lali Espósito dejando en claro su postura con respecto a Rosalía.