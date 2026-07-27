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Lali Espósito defendió a Rosalía ante la ola de críticas: "Prefiero creerle"

Lali Espósito se refirió al polémico reposteo de Rosalía que desató la indignación de muchos argentinos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

27 jul 2026, 14:30
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Lali Espósito defendió a Rosalía ante la ola de críticas: Prefiero creerle

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Lali Espósito defendió a Rosalía ante la ola de críticas: "Prefiero creerle"

Rosalía compartió en TikTok a un video que subió la actriz Mía Khalifa festejando la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 generó una enorme polémica.

Ante la lluvia de críticas recibidas, la cantante explicó que había compartido el material sin advertir el mensaje que contenía y aclaró después que su acción en redes se debió a la canción que sonaba en el clip, La Perla, que pertenece a su último material Lux.

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En ese contexto, quien se refirió a este tema fue Lali Espósito, quien le quitó importancia a la polémica y defendió a su colega tras ese accionar virtual.

En una charla con el programa Intrusos (América Tv), la cantante primero aclaró si fue convocada otra vez para cantar el himno en la final del Mundial 2026 como lo hizo en Qatar 2022.

"Me preguntaron dónde estaba y yo dije vacacionando pero entiendo que ya tenían todo eso armado no para que yo vuelve a cantar. María (Becerra) la rompió toda, divina, una reina. Después no tengo idea de la interna de eso", dijo la artista.

La postura de Lali Espósito sobre Rosalía en medio de la terrible polémica

Sobre el tema Rosalía y el revuelo que se instaló previo a sus shows en Argentina, Lali Espósito dejó en claro su postura con lo sucedido con su colega.

"Ella no subió ningún video, le puso un repost a algo que tenía su canción. Digo: ¿cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces en redes likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco y me parece una persona amorosa y puedo dar fe que es respetuosa de nuestro país", aseguró la cantante en charla con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y agregó sobre todo lo que se generó en torno al tema: "Esta cosa medio exagerada de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar y una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada y está en su derecho también".

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, ahí sí diría que está equivocada y andá a la re... pero no fue el caso, le puso un repost", continuó la cantante.

"Estamos mucho más enojado con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle", concluyó Lali Espósito dejando en claro su postura con respecto a Rosalía.

     

 

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