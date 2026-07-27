Quién era Santiago Duca, el mecánico que murió al volcar un Jeep en una playa de Necochea

Su afición también quedaba reflejada en las redes sociales, donde compartía videos e imágenes de pruebas mecánicas, recorridos por médanos y trabajos realizados sobre distintos vehículos preparados para el off-road. En su cuenta de TikTok incluso se definía con una frase que sintetizaba su personalidad: "Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro".

Según trascendió, el Jeep blanco involucrado en el accidente había sido armado por el propio Duca para un cliente de la ciudad. Se trataba de un vehículo preparado especialmente para transitar terrenos difíciles y equipado con barra de protección.

Paradójicamente, uno de los vehículos que utilizaba habitualmente era un Jeep rojo de gran potencia con el que participaba de exhibiciones y recorridos por médanos, pero que no contaba con jaula antivuelco. Esa situación motivaba frecuentes advertencias de amigos y seguidores, quienes le recomendaban reforzar las medidas de seguridad.

Uno de sus allegados contó que durante la mañana del mismo sábado había detectado un problema mecánico en el cardán mientras realizaba pruebas. Tras repararlo, decidió regresar por la tarde a la playa para continuar evaluando el funcionamiento del vehículo, momento en el que ocurrió el fatal accidente.

La despedida de la comunidad fierrera

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida. Amigos, colegas y aficionados al mundo del 4x4 recordaron a Duca por su calidad humana y por la pasión con la que vivía la mecánica.

La Agrupación Necochense 4x4 expresó su pesar con un emotivo mensaje: "Con profundo dolor lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero. Su pasión por los jeeps lo acompañó siempre, dejando una huella imborrable entre quienes tuvimos la suerte de compartir con él".

Además, la entidad envió sus condolencias a los seres queridos del mecánico: "Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor, deseándoles fuerza y consuelo. Que encuentren paz en los recuerdos y en el cariño de quienes lo conocieron. Siempre estará presente en nuestros recuerdos. Q.E.P.D.".

La investigación

La causa quedó en manos de la Justicia, que intentará determinar con precisión qué originó el siniestro. Entre las medidas previstas se encuentran pericias mecánicas sobre el Jeep y la recopilación de testimonios de las personas que acompañaban a Duca durante la jornada de pruebas en la playa.