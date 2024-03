Se filtró foto hot de More Rial con su nuevo novio boxeaor en la cama

“A Matías lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”, contó Morena.

Además, reveló que por ahora solo lo está conociéndolo, que no piensa en casarse. Y, quizás lo más importante, es que reveló que se lleva muy bien con su hijo, Francesco Benicio.